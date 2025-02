Bozen mit höchster Inflation in Italien

Von: luk

Bozen – Bozen verzeichnet die höchste Inflation in Italien. Laut dem staatlichen Statistikamt Istat sind die Verbraucherpreise in der Landeshauptstadt im Jänner 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent gestiegen. Im Monatsvergleich beträgt der Anstieg 0,8 Prozent. Damit liegt Bozen an der Spitze der italienischen Städte, gefolgt von Rimini und Padua. Am niedrigsten fiel die Inflation in Florenz aus, wo die Teuerung lediglich 0,6 Prozent betrug.

Gastgewerbe treibt Preise nach oben

Besonders stark gestiegen sind die Preise – im Jahresvergleich – im Gastgewerbe (+4,4 Prozent), gefolgt von den Bereichen Gesundheitspflege (+3,5 Prozent), sonstige Waren und Dienstleistungen (+3,1 Prozent) sowie alkoholische Getränke und Tabakwaren (+2,8 Prozent). Rückläufig waren hingegen die Kosten für Nachrichtenübermittlung (-5,6 Prozent) sowie Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel (-0,3 Prozent).

Wohnkosten mit größtem Monatsanstieg

Verglichen mit Dezember 2024 verzeichnete die Kategorie Wohnen, Wasser, Energie und Brennstoffe den stärksten Preisanstieg (+2,1 Prozent), gefolgt von Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken (+1,5 Prozent) sowie dem Gastgewerbe (+1,0 Prozent). Leicht gesunken sind die Preise für Verkehr (-0,5 Prozent), Bekleidung und Schuhe (-0,3 Prozent) sowie Kommunikation (-0,1 Prozent). Die Bildungskosten blieben unverändert.

Was ist Inflation?

Inflation bezeichnet die allgemeine Erhöhung des Preisniveaus über einen bestimmten Zeitraum, wodurch die Kaufkraft des Geldes sinkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Notenbanken steuern die Inflation durch geldpolitische Maßnahmen wie Zinserhöhungen oder -senkungen. Höhere Zinsen verteuern Kredite und bremsen damit die Nachfrage, während niedrigere Zinsen Investitionen und Konsum ankurbeln. Ziel ist es, eine stabile Inflation auf einem moderaten Niveau zu halten.