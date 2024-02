“Die Südtiroler Wirtschaftsverbände auf dem Prüfstand”

Bozen – Die Wirtschaftsverbände sind wichtige Akteure der lokalen Wirtschaft. Sie vertreten die Interessen ihrer Mitgliedsbetriebe, unterstützen diese in der unternehmerischen Tätigkeit und gestalten die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen mit. Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hat im Jahr 2023 über 2.300 Mitglieder aller Südtiroler Wirtschaftsverbände befragt, um ihre Zufriedenheit und die Attraktivität der ehrenamtlichen Tätigkeit zu untersuchen.

In Südtirol sind acht Wirtschaftsverbände aktiv, welche die Interessen von über 32.000 Mitgliedsbetrieben vertreten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitgliedschaft nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringt, sondern auch eine persönliche Weiterentwicklung und soziale Vernetzung ermöglicht. Insgesamt sind die Mitglieder mit den Dienstleistungen, der Interessenvertretung und dem Engagement der Verbände zufrieden. Sie loben vor allem die sehr freundlichen und fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und heben die Qualität der angebotenen Dienstleistungen hervor. Allerdings wünschen sich die Mitglieder ein deutlich stärkeres Engagement in den viel diskutierten Themen Bürokratieabbau und Fachkräftemangel.

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stützen sich die Wirtschaftsverbände auf das ehrenamtliche Engagement von über 3.000 Funktionärinnen und Funktionären. Als gewählte Vertreterinnen und Vertreter gestalten sie die Verbandspolitik mit, setzen sich für die Anliegen der Mitglieder ein und leisten eine wichtige Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Funktionärinnen und Funktionäre sind größtenteils zufrieden mit den Aspekten der ehrenamtlichen Tätigkeit. Besonders gelobt werden das gute Arbeitsklima, die Möglichkeit, das eigene Netzwerk auszubauen und die gute Organisation der Verbandsgremien. Verbesserungspotenzial sehen sie jedoch in Bezug auf die Wertschätzung der Funktionärstätigkeit und der Vertretung von jüngeren Mitgliedern in den Gremien.

Ein besonders positives Ergebnis der Analyse ist, dass es viele potenzielle Interessierte für die Funktionärstätigkeit gibt. Ein Drittel der befragten Mitglieder ohne Funktionärsamt könnte sich vorstellen, ein solches Amt zu übernehmen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu zählen die Möglichkeit, aktiv mitgestalten zu können, ein gutes Arbeitsklima unter den Funktionärinnen und Funktionären und die Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit von außen.

„Als Sprachrohr der lokalen Wirtschaft unterstützen die Wirtschaftsverbände die unternehmerische Tätigkeit der Mitglieder durch ein breites Dienstleistungsangebot und eine gebündelte Interessenvertretung. Die hohe Zufriedenheit der Mitglieder ist eine Bestätigung für die geleistete Arbeit“, unterstreicht Handelskammerpräsident Michl Ebner.

„Wir freuen uns, dass die Mitglieder mit unserem Engagement zufrieden sind. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. Die Beteiligung von mehr aktiven Unternehmer/innen in den Verbänden ermöglicht es uns, in der Analyse- und Vorschlagsphase gegenüber den politischen Entscheidungsträgern effektiver zu sein. Wir denken dabei an Themen wie Bürokratieabbau und Fachkräftemangel“, ergänzt Claudio Corrarati, Koordinator von Rete Economia – Wirtschaftsnetz.

„Für die Zukunft gilt es, die Attraktivität der Funktionärstätigkeit weiterhin zu gewährleisten und für interessierte Mitglieder offen zu sein. Die einzelnen Verbände sollten Interessierte dabei direkt ansprechen und sie über die Möglichkeiten und den Arbeitsaufwand als Funktionär/in informieren“, erklärt Federico Giudiceandrea, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings.

Im Rahmen der Erhebung wurden die Mitglieder aller acht Wirtschaftsverbände befragt: Südtiroler Bauernbund (SBB), Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds), Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), Confesercenti Alto Adige Südtirol, Unione provinciale degli Artigianti e delle Piccole Imprese (CNA-SHV), Unternehmerverband Südtirol (UVS) und Vereinigung der Südtiroler Freiberufler (VSF).