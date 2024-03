Eine Saison zum “Einrahmen”

Bozen – Die Skisaison 2023-24 neigt sich mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen dem Ende zu. Die Besucherzahlen und die Lust am Skifahren steigen, bei einem von Internationalisierung geprägtem Kundenpanorama, so Dolomiti Superski in einer Aussendung.

Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Ende der laufenden Skisaison 2023-24, welche offiziell am 7. April, samt Sellaronda, schließt, wobei einzelne Skigebiete traditionell etwas früher, aber auch später den Betrieb einstellen werden. Bei Dolomiti Superski ist es in jedem Fall jetzt schon Zeit, erste Schlüsse über den scheidenden Winter zu ziehen. Und die Ergebnisse sind durchaus zufriedenstellend, trotz eines Winters mit sich abwechselnden Perioden der Eiseskälte mit solchen, die überdurchschnittlich warm waren. Zum 10. März 2024 sind die Erstzutritte zu den Liften um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wobei die letzte Wintersaison bereits zu den besten überhaupt gezählt hatte. Bei den Liftdurchgängen, ein Wert, der angibt, wieviel Ski gefahren wird an einem Tag, hat sich dieselbe Anzahl wie 2022-23 bestätigt. „Die Tatsache, dass das Interesse am Skifahren und am Bergurlaub sich so gut hält, lässt uns zuversichtlich und motiviert unseren bisherigen Weg gehen, auf dem wir die hohe Qualität unserer Dienstleistung an den Kunden im Fokus haben“ so Andy Varallo, Präsident von Dolomiti Superski.

Zugenommen hat auch der Verkauf der einzelnen Skipasstypen, sowohl von Dolomiti Superski als auch der einzelnen Skigebiete im Verbund, mit dem Sechs-Tage-Skipass, der sich einmal mehr als das Zugpferd der gesamten Skidestination der Dolomiten erwiesen hat, mit plus vier Prozent. “Dies unterstreicht die hohe Inzidenz und dadurch die große Bedeutung des Wochentourismus in den Dolomiten. Stark gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, ist auch die Beliebtheit der Saisonkarte mit +17 Prozent für die Superski-Variante und + acht Prozent für die Talschaftskarten. Diese Daten zeugen von großer Beliebtheit des Angebotes von Dolomiti Superski bei den skibegeisterten Einheimischen und Gästen.” Beinahe verdoppelt haben sich hingegen die Kennzahlen beim Kombiangebot „Dolomiti Superski Family“ welches sich, so wie auch die Saisonkarte, vor allem an die Einheimischen richtet, mit sehr vorteilhaften Angeboten. „Die Einheimischen und jene, die in der näheren Umgebung der Dolomiten leben sind weiterhin unsere treuesten Kunden und die steigenden Absatzzahlen legen uns nahe, dass sich sehr viele Ortsansässige mit diesem Wintersport und unserem Angebot identifizieren“, dies die Analyse von Superski-Generaldirektor Thomas Mussner.

Stark am Wachsen sind ebenso die Online-Verkäufe der Skipässe, welche jedes Jahr mehr und mehr Zuspruch seitens der Kunden erhalten, nachdem diese die Vorteile und die Bequemlichkeit dieser Möglichkeit kennenlernen. Die fast schon erzwungene Einführung des Online-Shops durch die Pandemie, um Menschenansammlungen so weit wie möglich zu vermeiden, hat es so weit gebracht, dass heute fast ein Kunde von dreien seinen Skipass online ersteht. Neben dem Vorteil, nicht mehr zum Skipassbüro gehen zu müssen und der Verkehrsberuhigung in den Tourismusorten an den Wechseltagen, werden online gekaufte Skipässe mit fünf Prozent Sofortrabatt belohnt, wenn sie mindestens zwei Tage vor Gültigkeitsbeginn erstanden werden. Die My Dolomiti Card erhält man dann an den automatischen Kassen „Pickup Box“ und können bei darauffolgenden Skitagen ganz leicht von den Kunden wiederaufgeladen werden. „In diesem Jahr haben wir verstärkt die Wiederverwendung der Skipasskarten „My Dolomiti Card“ promotet, weil wir die Anzahl der Einweg-Skipässe reduzieren und so, alle gemeinsam, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchten. Die Kunden haben sehr gut darauf angesprochen und wir hoffen, dass sich dieses System in den kommenden Wintersaisonen schnell festigt“ so Marketingdirektor Marco Pappalardo, der unter anderem auch für das Nachhaltigkeitsprogramm von Dolomiti Superski zuständig ist.

Saisonende 2023-24

“Die kommende Woche ist die Osterwoche, welche diesmal sehr früh anfällt im Vergleich zu anderen Jahren und weiterhin auf eine gute Auslastung der Skigebiete hoffen lässt, vor allem dank des internationalen Publikums. Vieles wird, wie immer in dieser Jahreszeit, vom Wetter abhängen, welches sich direkt auf die Tagesergebnisse auswirkt”, heißt es weiter. Offiziell wird die laufende Wintersaison von Dolomiti Superski am 7. April 2024 in acht von zwölf Skigebieten beendet, Sellaronda inbegriffen. Nur Arabba bleibt als zentrales Skigebiet bis zum 21. April offen.

Saisonzeiten im Winter 2024-25

Im Rahmen seiner letzten Generalversammlung hat Dolomiti Superski auch die Saisonzeiten für den Winter 2024-25, der Jubiläumssaison zum 50. Gründungsjahr des Skipassverbundes der Dolomiten, festgelegt. Die ersten Skigebiete werden wiederum am letzten Samstag im November, also am 30.11.2024 ihre Tore aufsperren, während am 5. Dezember auch weitere Skigebiete samt den zentralen mit der Sellaronda sich dazu gesellen werden. Der Skispaß wird bis zum Sonntag, 6. April 2025 dauern, wobei einzelne Skigebiete bereits früher oder, wie gewohnt, auch nach diesem Datum ihre Saison beenden werden. Hochsaison wird vom 22.12.2024 bis 06.01/2025 und vom 02.02. bis 22.03.2025 sein, an den restlichen Tagen gelten die Saisonpreise. Bestätigt wurden auch die Sonderangebote zum Anfang und zum Ende der Saison, mit Dolomiti Super Première vom 30.11.-21.12.2024 und Dolomiti Springdays vom 16.-22.03.2025 (Version L) und vom 23.03.2025 bis Saisonende in der Version S.

Preisanpassung Skipässe 2024-25

Die Generalversammlung von Dolomiti Superski hat auch die Preisanpassungen für die verschiedenen Skipasstypen vorgenommen, im Einklang mit der Inflationsentwicklung, und sich damit bereits jetzt zu den folgenden Preisen verpflichtet: die Tages- und Mehrtageskarten wurden, je nach Art, zwischen 3,7 Prozent und 5,2 Prozent angehoben – der Sechs-Tage-Skipass in der Hochsaison kostet dann 423,00 Euro (in der Saison 381,00 Euro), während der Drei-Tage-Skipass 241,00 Euro kosten wird (216,00 Euro in der Saison). In der Hochsaison kostet die Tageskarte für das gesamte Angebot von Dolomiti Superski 83,00 Euro, in der Saison hingegen 75,00 Euro. Neben dem breiten Skipassangebot von Dolomiti Superski, bieten auch all seine Skigebiete Karten für den eigenen Bereich.

Der Saisonskipass von Dolomiti Superski für Erwachsene, welcher fast fünf Monate lang in allen zwölf Skigebieten der Dolomiten gültig ist, wird 945,00 Euro in Vorverkauf bis 24.12.2024 kosten (Anpassung von 2,1 Prozent). Die Juniorkarten für unter 16-Jährige und Kids für unter Achtjährige kosten 630,00 bzw. 305,00 Euro, ausgenommen in jenen Fällen, wo Sonderkonditionen für kinderreiche Familien und bei der Kombi-Karte „Family“ zur Anwendung kommen. Für Supersenioren kostet die Saisonkarte 790,00 Euro. Die neuen Skipasspreise werden im Anschluss an die noch laufende Wintersaison auf der Internetseite von Dolomiti Superski veröffentlicht.