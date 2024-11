Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit Winter-Highlight

Von: luk

Meran – Nach einer erfolgreichen Saison schließen die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum ihre Tore. In diesem Jahr konnten sie 399.680 Besucher aus 60 Ländern willkommen heißen, was einem täglichen Durchschnitt von 1.715 Gästen entspricht. Der besucherstärkste Monat 2024 war der Mai mit 65.715 Gästen, gefolgt vom August mit 59.855. Ebenso bestätigt wurde der Aufwärtstrend bei den Familienbesuchen: Trauttmansdorff wird zunehmend als Ausflugsziel für Groß und Klein wahrgenommen.

Im Jahr 2024 widmeten die Gärten sich ganz den sukkulenten Pflanzen, mit der Sonderausstellung „Succu…was?“, die große Resonanz fand. Auch die Veranstaltungen unter der Saison waren ein voller Erfolg, darunter die „Gartennächte“ am Seerosenteich, die über 8.300 Musikliebhaber begeisterten. Den Saisonabschluss markierte am letzten Wochenende der 6. Vintage Market des Touriseums, der 2.723 Besucher*innen anzog.

Ausblick auf den Winter 2024 und die Saison 2025

Das Touriseum verabschiedet sich nun in die Winterpause und öffnet seine Türen gemeinsam mit den Gärten wieder am 1. April 2025. Doch die Gärten von Schloss Trauttmansdorff selbst bleiben auch im Winter aktiv: Zum ersten Mal wird der Lichterpark LUMAGICA Italien und Südtirol verzaubern.

„Die Saison 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt ein inspirierendes Ausflugsziel bleiben,“ sagt Landesrat Luis Walcher. „Besonders freut es mich, dass wir mit dem Projekt LUMAGICA den Besucherinnen und Besuchern erstmals die Möglichkeit bieten, die Gärten von Schloss Trauttmansdorff auch im Winter zu erleben. Mit diesem neuen Kapitel eröffnen wir einen Teil der Gärten in der ruhigen Jahreszeit – voller Licht und magischer Atmosphäre. Dies zeigt, wie innovativ und engagiert das Team vor Ort ist. Wir dürfen auf die kommenden Monate gespannt sein und blicken mit Freude auf die Saison 2025.“

„Wir dürfen uns wieder über eine sehr gute Saison freuen und sind dankbar dafür.“, fügt Gartendirektorin Gabriele Pircher hinzu. „Umso mehr freut es mich aber, in diesem Jahr zum ersten Mal die Gärten auch im Winter geöffnet zu sehen. Wir schließen nur für knapp eine Woche und dürfen dann ab 21. November mit LUMAGICA den Besucher*innen die Winter-Edition der Gärten, und zwar ein beleuchtetes Trauttmansdorff zeigen“.

Ein rund 1,3 Kilometer langer, illuminierter Parcours lädt die Besucher dazu ein, in die Magie des Lichts einzutauchen und den Garten zwischen 16.30 und 21.00 Uhr aus einer neuen, stimmungsvollen Perspektive zu erleben.

Neben der Lichterinstallation sorgt das Gartenteam dafür, dass die Pflanzen in ihre wohlverdiente Winterruhe gehen und trifft bereits Vorkehrungen für die kommende Saison. 2025 dürfen sich die Gäste auf die internationale Fotoausstellung „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY) freuen – eine weltweit renommierte Ausstellung, die beeindruckende Naturfotografie präsentiert.

Mit den Ausstellungen „Zukunft des Reisens“ im April und „Die wilden 70er“ im Juni wirft das Touriseum im Jahr 2025 einen Blick nach vorne und einen Blick zurück in die Vergangenheit. Dabei wird festgehalten, welche Herausforderungen die Touristiker vor rund 50 Jahren meistern mussten und wie das Reisen der Zukunft aussehen könnte.