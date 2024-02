hds-Präsident Philipp Moser: “Jetzt weiter in Richtung Autonomie arbeiten”

Bozen – Mit dem neuen Landesrat für Handel und Dienstleistungen, Marco Galateo, hat der Wirtschaftsverband hds das Thema bereits angesprochen: Es geht um das Thema der Öffnungszeitenregelung im Handel.

Die Zwölfer-Kommission hatte Ende September 2023 grünes Licht für eine neue Durchführungsverordnung gegeben, mit der die Öffnungszeiten im Einzelhandel in Südtirol wieder autonom gesetzlich geregelt werden sollen. „Die Vorlage muss aber noch vom Ministerrat genehmigt werden. Jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Schritt vollzogen wird, damit wir dann in Südtirol als nächsten Schritt ein entsprechendes Landesgesetz ausarbeiten können“, resümiert hds-Präsident Philipp Moser die Situation

Positiv sei auf jeden Fall, dass es mit Landesrat Marco Galateo einen direkten Draht zur römischen Regierung gibt: “Für dieses Thema eine wichtige Voraussetzung.”

Präsident Moser stellt klar: „Wir möchten nicht die Sonn- und Feiertagsöffnungen von Geschäften wieder abschaffen, sondern die Öffnungszeiten reglementieren und eine lokale, auf die Bedürfnisse Südtirols zugeschnittene Lösung herbeiführen. Es ist unerlässlich, eine Regelung zu finden, die sowohl den Interessen der Unternehmen als auch der Vielfalt des Handels und den Bedürfnissen der Kunden dient. Gleichzeitig muss besonderes Augenmerk auf das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Familien gelegt werden.“

Italien hatte 2012 mit dem sogenannten Monti-Dekret die totale Liberalisierung im Einzelhandel eingeführt und aus Italien das einzige Land Europas ohne Einschränkung der Öffnungszeiten gemacht.