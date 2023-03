Hepatitis-C: Hohe Beteiligung an den Screening Days

Bozen – Am Freitag, 17. und Samstag, 18. März wurden insgesamt 6.279 Tests auf Hepatitis-C durchgeführt. Aufgrund des starken Zulaufes wird bereits eine Wiederholung der Aktion geplant.

­Zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler der Jahrgänge zwischen 1969 und 1989 haben die Einladung des Südtiroler Sanitätsbetriebes angenommen und sich an den Screening Days zum Auftakt der Vorsorgekampagne für Hepatitis C testen lassen. Hepatitis C ist gewissermaßen eine „unsichtbare“ Krankheit, da sie zunächst meist unerkannt bleibt. Symptome zeigen sich oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium, wenn die Krankheit der Leber schwere Schäden zufügen kann.

Aufgrund des großen Interesses an den Screening Days, beabsichtigt der Sanitätsbetrieb diese im Laufe der kommenden drei Monate zu wiederholen, um möglichst vielen Menschen der betreffenden Altersgruppe die Vorsorgeuntersuchung zu ermöglichen. Um teilzunehmen, kann man sich auf der Seite SaniBook oder über die einheitliche Vormerknummer 100 100 einen Termin sichern. Der kostenlose Bluttest kann jedoch auch – auf jeden Fall bis zum Jahresende – an anderen Tagen gemacht werden.

„Nachdem sich derart viele für den Hepatitis-C-Test angemeldet haben, scheint es uns eine logische Schlussfolgerung, weitere Screening Days zu organisieren“, so die Primarin der Abteilung für Infektionskrankheiten und Verantwortliche für die Vorsorge, Dr.in Elke Maria Erne. Sie zeigte sich äußerst zufrieden über den großen Zulauf zu den Blutabnahmestellen im ganzen Land. „Die große Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger entschädigt das gesamte Team, welches interdisziplinär und mit großem Aufwand diese Kampagne organisierte. Wir haben jetzt eine echte Chance, die Hepatitis C frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln und die Ausbreitung des Virus in unserem Land drastisch einzudämmen.“

Die Zahlen

An den beiden Tagen beteiligten sich insgesamt 6.279 Personen , am Freitag, den 17. waren es 3.069, am Samstag, den 18. 3.210. 57,24 Prozent davon waren Frauen (insgesamt 3.594, mit einem durchschnittlichen Alter von 45 Jahren), während der Prozentsatz der Männer, die sich testen ließen bei 42,76 Prozent lag (2.685, Durchschnittsalter 45 Jahre).

Von der Altersgruppe der Jahrgänge 1969 bis 1979 unterzogen sich 4.072 Personen (2.385 Frauen und 1.687 Männer) dem Test. Bei den Jahrgängen von 1980 bis 1989 waren es 2.207 Personen, davon 1.209 Frauen und 998 Männer.