Konten ohne Erklärung gesperrt

Von: mk

Bozen – Anlässlich des Weltverbrauchertags lenkt das Europäische Verbraucherzentrum Italien (EVZ Italien) mit Sitz in Bozen die Aufmerksamkeit auf ein Phänomen, das stetig zunimmt: die plötzliche Sperrung oder Löschung von Konten in sozialen Netzwerken und auf digitalen Plattformen – häufig ohne klare Begründung und ohne eine wirksame Möglichkeit, um eine Überprüfung der Entscheidung zu erlangen.

In den letzten Jahren hat das EVZ Italien einen deutlichen Anstieg von Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern verzeichnet, deren Profile gesperrt wurden – mit erheblichen reputationsbezogenen, wirtschaftlichen und beruflichen Folgen. In vielen Fällen liefern die Plattformen nur allgemeine oder gar keine Erklärungen, sodass nicht nachvollziehbar ist, gegen welche Regel tatsächlich verstoßen wurde.

Ein exemplarischer Fall: Konto wegen einer einfachen Glückwunschnachricht gesperrt

Zu den vom EVZ Italien behandelten Fällen gehört jener eines Verbrauchers, dessen Facebook-Seite gesperrt wurde, nachdem er eine harmlose Geburtstagsgratulation an einen Spieler einer lokalen Fußballmannschaft veröffentlicht hatte.

Trotz wiederholter Klärungsversuche lieferte die Plattform keine angemessenen Antworten und ermöglichte auch keine Wiederherstellung des Kontos. In Ermangelung wirksamer interner Instrumente wurde der Verbraucher auf die im Digital Services Act (DSA) vorgesehenen Mechanismen verwiesen und wandte sich an den nationalen Koordinator für digitale Dienste, der in Italien bei der Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), also der Aufsichtsbehörde für das Telekommunikationswesen, angesiedelt ist.

Dieser Fall zeigt, wie automatisierte, intransparente oder unverhältnismäßige Entscheidungen die Meinungsfreiheit und den Zugang zu digitalen Diensten, die inzwischen ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens sind, erheblich beeinträchtigen können.

„Im heutigen digitalen Umfeld ist der Zugang zu sozialen Netzwerken und Online-Plattformen kein Randaspekt mehr, sondern ein wesentlicher Bestandteil des sozialen, beruflichen und wirtschaftlichen Lebens. Die willkürliche Sperrung eines Kontos kann reputationsbezogene Schäden verursachen, berufliche Beziehungen unterbrechen und die Meinungsfreiheit einschränken. Es ist entscheidend, dass Nutzerinnen und Nutzer in die Lage versetzt werden, Entscheidungen, die sie betreffen, zu verstehen und wirksam anzufechten“, erklärt Stefano Albertini, Koordinator des Büros in Bozen.

Der Digital Services Act und die Rolle der AGCOM

Der Digital Services Act (Verordnung EU 2022/2065) führt neue Verpflichtungen für digitale Plattformen ein und stärkt die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Transparenzpflichten bei Entscheidungen zur Moderation von Inhalten

die Möglichkeit, die Sperrung oder Löschung eines Kontos anzufechten

Zugang zu klaren, schnellen und wirksamen Beschwerdesystemen

In Italien wurde die AGCOM als Koordinator für digitale Dienste benannt. Sie überwacht die Anwendung der Verordnung und dient als nationaler Ansprechpartner für Nutzerinnen und Nutzer, die der Ansicht sind, von ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Entscheidungen betroffen zu sein.

Außergerichtliche Streitbeilegung im Rahmen des DSA

Neben den internen Beschwerdesystemen sieht der DSA auch die Möglichkeit vor, sich an unabhängige Stellen für außergerichtliche Streitbeilegung zu wenden, die vom nationalen Koordinator zertifiziert werden.

Diese Einrichtungen – darunter beispielsweise ADR Center – bieten eine unparteiische und schnellere Alternative zu gerichtlichen Verfahren und prüfen Streitigkeiten zwischen Nutzerinnen und Nutzern und digitalen Plattformen.

Der Schutz digitaler Rechte ist auch Verbraucherschutz

„Heute werden Verbraucherrechte zunehmend auch im digitalen Raum entschieden. Wenn ein Konto ohne Erklärung gesperrt wird, sprechen wir nicht von einer bloßen Unannehmlichkeit: Es geht um Menschen, die ihre Stimme, ihre Beziehungen, berufliche Chancen und den Zugang zu wesentlichen Diensten verlieren. Das ist eine reale und konkrete Auswirkung, die das tägliche Leben eines Menschen verändern kann.

Deshalb ruft das EVZ Italien die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich nicht mit intransparenten oder automatisierten Entscheidungen abzufinden. Die europäische Gesetzgebung bietet neue und wirksame Instrumente: Sie zu kennen bedeutet, seine Rechte verteidigen zu können. Der digitale Raum muss transparent, fair und verlässlich sein – kein Ort, an dem sich Nutzerinnen und Nutzer allein oder machtlos fühlen.Der Schutz der Online-Rechte ist die neue Herausforderung imVerbraucherschutz und wir sind hier, um die Menschen zu begleiten, zu informieren und zu unterstützen“, erklärt Maria Pisanò, Direktorin des Europäischen Verbraucherzentrums Italien abschließend.