Mehr Freizeit für alle

Bozen – Die beliebteste Publikumsmesse der gesamten Region bietet den perfekten Mix für die ganze Familie und für einen abwechslungsreichen Tag während des verlängerten 1. Mai-Wochenendes: vom achtteiligen Sportparcour Alperia Sport Hero über die Graffiti- und eine riesige Videospielzone bis zum viertägigen Street Food Festival mit Abendöffnung am Samstag und Sonntag. Von Freitag 28. April bis Montag 1. Mai heißt es wieder: Ausprobieren, Mitmachen und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen! Freier Eintritt am ersten Messetag!

Die ewig junge Freizeit glänzt auch 2023 mit ihrem unnachahmlichen Mix aus Produktneuheiten für Urlaub, Camping, Food, Sport und Garten sowie einer geballten Ladung Unterhaltung für die ganze Familie: alle Neuheiten für die Sommersaison, kulinarische Leckerbissen, viel Platz für Gaming und Jugendkultur sowie Livemusik vom Feinsten! Das attraktive Eventprogramm steht unter den drei Themenschwerpunkten Sport, Food & Young.

Sport, sportlicher…

Sport steht auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Freizeit, die für alle Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren mit Alperia Sport Hero wieder ein besonderes Highlight zu bieten hat. Bereits zum fünften Mal zielt die Initiative darauf, Kindern und Jugendlichen den Sport auf spielerische Art und Weise näher zu bringen und sie durch viel Spaß zu mehr sportlichen Aktivitäten zu animieren. Insgesamt acht Stationen mit verschiedenen Disziplinen laden dazu ein, auf 2.500 m² einen sportlichen Tag zu verbringen. Wer die Sportarten – inklusive der neuen Para-Sport-Station – ausprobiert und so viele Stempel wie möglich sammelt, bekommt eine kleine Belohnung und wird für einen Tag zum Alperia Sport Hero!

… Sportissimo!

Das vielfältige sportliche Angebot bis hin ins abgelegenste Dorf ermöglicht es vor allem Jugendlichen sich einerseits körperlich aktiv zu betätigen, wichtige soziale Kontakte aufzubauen und gleichzeitig wichtige Werte zu verinnerlichen. Daher bietet die Messe Freizeit mit „Sportissimo“ wieder lokalen Sportvereinen die Chance, ihre Aktivitäten und den Verein selbst vorzustellen und das Publikum aktiv miteinzubeziehen und zur Teilnahme zu bewegen.

Doch damit nicht genug: Auf der großen Bühne in der Event Arena des FieraMesse H1 Eventspace, dem neu gestalteten Innenhof der Messe Bozen, wird ein viertägiges, mitreißendes Programm mit Tanz- und Kampfsportvorführungen dargeboten: von thailändischen und modernen Tänzen über Capoeira und Tänze des 19. Jahrhunderts in historischen Kleidern bis hin zu Pole und Line Dance!

Street Food aus aller Welt und lokale Musiker

Das Street Food Festival, organisiert in Zusammenarbeit mit Nunu’s Italia, mit seinen 14 Food Trucks aus ganz Italien und Leckerbissen aus aller Welt bildet bereits zum vierten Mal das Herzstück des kulinarischen Angebots auf der Freizeit. Das Beste aus Straßenküchen der ganzen Welt und täglich wechselnde Bands mit passender Livemusik sorgen erneut vier Tage lang für echte Festivalatmosphäre – am Samstag und Sonntag sogar bis 23 Uhr, bei freiem Eintritt ab 18:30 Uhr! Livemusik auf der Open Air Stage gibt’s täglich zu Mittag sowie am Samstag und Sonntag auch abends bis 22:30 Uhr. Von der Blues Project-Band am ersten Messetag, Lucky 17 am Samstag, Progetto B-Folk und Simon Rabanser am Sonntagmittag bzw. -abend bis zum krönenden Abschluss am Montagmittag mit Nina Duschek reicht die Bandbreite an dargebotenen Musikstilen von klassischem Rock’n’Roll über Neue Volksmusik bis hin zu Liedermachern.

Aber damit ist das Thema Food noch nicht gegessen: Viele Besucher kommen jedes Jahr eigens für Saporita, wo sie typische, gastronomische Spezialitäten aus ganz Italien verkosten und erwerben können.

Gaming Court: Digital und analog

Nach dem großen Erfolg von 2022 gibt es heuer einen noch größeren Gaming Court, bei dem sich die Messebesucher in der digitalen und analogen Spielewelt austoben können. An über 40 Stationen können Jung und Alt bekannte Games für PC und Konsole ausprobieren, wie z.B. FIFA, Fortnite, Retrogames wie Bubble Bobble und viele weitere, mit einer VR-Brille experimentieren, einen Fahrsimulator testen oder Gamern bei einem E-Turnier zuschauen. Das diesjährige Highlight ist die Mixed Reality Mario Kart-Bahn: Auf über 60m² können die Besucher ein echtes Mario Kart durch gefährliche Wüstenlandschaften und glühende Lavafelder steuern. Die wilde Fahrt kann man analog und digital mitverfolgen.

Doch auch die Fans von analogen Spielen kommen nicht zu kurz: an allen vier Tagen können kostenlos neue und altbekannte Gesellschaftsspiele ausprobiert und ein Escape Game gemeistert werden. Realisiert wird der Gaming Court in Zusammenarbeit mit den Vereinen BeYoung, DUNG -South Tyrolean Gaming Fertilizer, DINX und „I guardiani della volta“.

Graffiti Space

Neben Street Food gibt es heuer auf der Freizeit erstmals auch Street Art: Im Graffiti Space im Freigelände der Messe kann man Graffiti-Künstlern bei der Gestaltung ihrer Kunstwerke über die Schulter schauen. Insgesamt zehn Künstler gestalten ihr eigenes 3 mal 2 Meter großes Graffiti zum Thema „Growing together“ passend zum 75 Jahr-Jubiläum der Messe Bozen. Mit dabei sind bekannte Sprayer genauso wie junge Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Der Graffiti Space ist während der Öffnungszeiten der Freizeit am Samstag, Sonntag und Montag aktiv. Die Organisatoren, das Team vom Verein Volontarius, zeichnen für viele Street Art-Projekte in Bozen und Umgebung verantwortlich.

Sticker Rally mit Youth App & Nizer

Speziell für Südtiroler Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt wurden die beiden Apps „Nizer“ by AFZACK vom Forum Prävention und „Youth App“, entstanden aus der Südtiroler Jugendarbeit. Sich über Veranstaltungen informieren, mit Gleichgesinnten vernetzen, sich über seine Rechte informieren oder Reisetipps einholen, zu eigenen Events einladen uvm. kann man damit – natürlich kostenlos. Auf der Freizeit können Jugendliche die Apps selber testen und bei einer lustigen Sticker Rally durch die Messehallen mitmachen – Smartphone nicht vergessen!

Last but not least

Auch für die Kleinsten unter den Besuchern bietet die Freizeit ein umfangreiches Programm von Fahrgeschäften und Spielen im Freigelände über eine eigens eingerichtete Kinderspielecke des VKE bis hin zum lustigen Unterhaltungsprogramm mit dem Äffchen Bobby am Sonntag. Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle auch eine Ausstellung des Cinè Museum. Dieses einzigartige Projekt beherbergt seit 2017 in Bozen die umfangreichste und reichhaltigste Sammlung von Filmmaterial von Nordostitalien bis Tirol, ein Zentrum mit über 500 m² Ausstellungsfläche mit historischen Objekten, Projektoren, Spielplänen und vielem mehr aus der fantastischen Welt des Kinos sowie einem vierteljährlich wechselnden Filmprogramm und einem Kinosaal.

Nicht fehlen darf für alle Freiluftenthusiasten der Ausstellungsbereich mit Campingausrüstung und Zubehör für den Urlaub in der Natur – zum Kaufen oder Mieten. Der passende Urlaub lässt sich gleich vor Ort im Sektor Holidays buchen.