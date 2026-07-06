Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Milliardendeal: Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky
Britische Alternative zu globalen Streaming-Giganten soll entstehen

Milliardendeal: Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky

Montag, 06. Juli 2026 | 13:02 Uhr
Britische Alternative zu globalen Streaming-Giganten soll entstehen
APA/APA/dpa/Tobias Hase
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einem 1,6 Mrd. Pfund (rund 1,9 Mrd. Euro) schweren Deal zur Übernahme der Medien- und Unterhaltungssparte des Senders ITV will Sky ein britisches Streaming-Angebot als Konkurrenz für Netflix und Co. schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich Sky mit ITV auf den Kauf von ITV Media & Entertainment für umgerechnet rund 1,9 Mrd. Euro. Entstehen soll Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten.

Der Deal umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Mrd. Pfund verpflichtet.

Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Kommentare
67
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
41
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Kommentare
30
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Kommentare
24
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Kommentare
22
Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 