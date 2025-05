Nach guten Ergebnissen 2024 stellt sich Laborfonds den Herausforderungen für 2025

Von: mk

Bozen – Am Mittwoch, 7. Mai 2025, fand im Bozner Palais Widmann die Delegiertenversammlung des regionalen Zusatzrentenfonds Laborfonds zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 statt. Außerdem wurden die Zahlen des ersten Quartals 2025 und laufende Projekte vorgestellt. Am Ende der Versammlung fand eine Podiumsdiskussion mit renommierten Gästen aus der Finanzwelt statt, um die Marktsituation zu erörtern.

Positive Bilanz für 2024

Im Laufe des Jahres 2024 sind sowohl die Mitgliederzahlen (auf über 141.000) als auch die Beiträge (über 360 Millionen Euro, +10,0 Prozent) deutlich gestiegen.

Auch die Renditen aller Investitionslinien von Laborfonds waren positiv: Sie reichten von 2,63 Prozent netto bei der Garantierten Linie über 5,49 Prozent bei der Vorsichtig Ethischen und 5,57 Prozent bei der Ausgewogenen bis hin zu 9,40 Prozent bei der Dynamischen Linie. Alle Linien übertrafen ihre Referenzbenchmark.

Dank dieser Faktoren lag das verwaltete Vermögen zum Jahresende bei über 4,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund 400 Millionen Euro gegenüber 2023 entspricht.

Die ersten Monate des Jahres 2025 waren von Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt

Die Renditen der Investitionslinien blieben zum Ende des ersten Quartals leicht positiv (mit Ausnahme vom – 0,06 Prozent der Vorsichtig Ethischen). „Seit Anfang April hat eine Phase großer Unsicherheit und Volatilität an den Märkten begonnen, die vor allem mit der Einführung der US-Zölle zusammenhängt“, kommentiert der Präsident des Fonds, Lorenzo Bertoli, „die auch in den kommenden Wochen anhalten könnte. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass ein Zusatzrentenplan ein Marathon und kein Sprint ist: Wie die Daten der Vergangenheit zeigen, hat die Performance über einen kurzen Zeitraum wenig Aussagekraft über die langfristige Perspektive, aus der eine Vorsorgeanlage betrachtet werden muss. Das Vertrauen in Laborfonds hat sich im Laufe der Jahre immer ausgezahlt.“

Mehr jugendliche Mitglieder als strategisches Ziel

Der Anstieg der Mitgliederzahlen und Beiträge setzt sich auch in den ersten Monaten des Jahres 2025 fort. „Die Zahl der Mitglieder liegt mittlerweile bei fast 144.000“, bestätigt der Direktor Stefano Pavesi, „und die Beiträge verzeichnen Ende März einen weiteren Anstieg von zehn Prozent. Das sind erneut sehr positive Zahlen.“

Vizepräsident Alfred Ebner fasst zum Abschluss zusammen: „Wir starten eine Reihe von Initiativen, um junge Arbeitnehmerinnen und Abreitnehmer direkt anzusprechen. Denn gerade sie profitieren am meisten von einem frühen Beitritt. Unser Ziel ist es, diese konkreten Vorteile klar und einfach zu erklären: Sobald sie verstanden sind, tritt die große Mehrheit dem Fonds bei.“