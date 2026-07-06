Paulina Schwarz in den Gremien der Internationalen Raiffeisen Union bestätigt

Von: mk

Bozen/Leudelange – Eine besondere Auszeichnung für das Südtiroler Genossenschaftswesen: Am 3. Juli 2026 wählte die Vollversammlung der Internationalen Raiffeisen Union (IRU) in Leudelange in Luxemburg Paulina Schwarz, Obfrau der Raiffeisenkasse Etschtal und Verwaltungsrätin der Raiffeisen Landesbank Südtirol, in den Vorstand der internationalen Organisation und bestätigte sie in der Folge auch in ihrem Amt als Mitglied des Präsidiums.

Die Wiederwahl von Paulina Schwarz in den Gremien der Internationalaen Raiffeisen Union unterstreicht die hohe Wertschätzung für ihr Engagement und ist zugleich eine besondere Anerkennung für das Südtiroler Genossenschaftswesen auf internationaler Ebene.

Die Internationale Raiffeisen Union ist der weltweite Zusammenschluss von Organisationen, die sich den Werten und Prinzipien von Friedrich Wilhelm Raiffeisen verpflichtet fühlen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 vernetzt die IRU genossenschaftliche Organisationen aus Europa, Asien, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Ihr Ziel ist es, die Raiffeisen-Idee weltweit zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften zu stärken.

Im Rahmen der Vollversammlung wurde auch Guy Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Banque Raiffeisen Luxemburg, als Präsident der IRU wiedergewählt. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung des internationalen Austauschs zwischen Genossenschaften, gemeinsamer Projekte sowie der genossenschaftlichen Bildung. Diese Schwerpunkte seien entscheidend, um starke, nachhaltige und mitgliederorientierte Genossenschaften weltweit weiterzuentwickeln.

Mit der Bestätigung von Paulina Schwarz in den Führungsgremien der Internationalen Raiffeisen Union bleibt Südtirol auch künftig auf höchster Ebene in der internationalen Raiffeisen-Bewegung vertreten und kann seine genossenschaftliche Erfahrung in die Weiterentwicklung des weltweiten Netzwerks einbringen.