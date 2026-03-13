Regionale Kulinarik im Fokus

Von: mk

Sterzing – Im Rahmen der Eisacktaler Kost, der ältesten Spezialitätenwoche Südtirols, laden vom 13. bis 29. März 19 Restaurants und Gastbetriebe von Sterzing bis Villanders dazu ein, den kulinarischen Frühling zu genießen. Kürzlich wurden die Spezialitätenwochen im Gasthof Schaurhof in Ried bei Sterzing in Anwesenheit der teilnehmenden Gastbetriebe, zahlreicher Ehrengäste und der Partner dieser Wochen eröffnet.

Vorgestellt wurde die 54. Ausgabe der Eisacktaler Kost vom Organisationskomitee, bestehend aus Angelika Stafler, Florian Fink und Michael Huber.

Klaus Berger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), verwies im Rahmen der Vorstellung darauf, dass die Spezialitätenwochen die Vielfalt der regionalen Küche aufzeigen. „Veranstaltungen wie die Eisacktaler Kost machen deutlich, welchen Stellenwert Regionalität, Qualität und Authentizität heute in unserer Gastronomie haben. Sie geben Gästen die Möglichkeit, die kulinarische Identität des Eisacktals und des Wipptales zu entdecken und gleichzeitig die Menschen kennenzulernen, die hinter diesen Gerichten stehen.“

Helmut Tauber, HGV-Bezirksobmann Eisacktal/Wipptal, bedankte sich bei der Organisation und bei den teilnehmenden Gastbetrieben für ihr langjähriges Engagement. „Gelebte Gastlichkeit und der Einsatz der Gastwirtinnen und Gastwirte kombiniert mit traditioneller Kulinarik zeichnen die Eisacktaler Kost als solche aus“, so Tauber.

Ein zentrales Anliegen der Eisacktaler Kost ist die enge Zusammenarbeit zwischen lokalen Produzenten, Gastwirtinnen und Gastwirten und ihren Gästen. „Dieses enge Zusammenspiel stärkt die Region und macht die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft und der heimischen Küche erlebbar“, unterstrich das Organisationsteam. Sie bedankten sich im Rahmen der Eröffnung bei allen Sponsoren und Partnern. Auch heuer arbeiten die Eisacktaler-Kost-Betriebe wieder mit den Qualitätsprodukten Südtirol, dem Südtiroler Apfel g.g.A., der Kellerei Neustift und Milchhof Brixen – Brimi zusammen, die in das kulinarische Rahmenprogramm eingebunden werden. Thomas Fill, Direktor Agrar bei IDM Südtirol, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz wieder Partner zu sein. Die Qualitätsprodukte Südtirol und Südtiroler Apfel g.g.A. stehen für Regionalität und gehören deshalb zur Südtiroler Küche dazu.“

Mitmachen und gewinnen

Gäste, die während der Spezialitätenwoche in einem der teilnehmenden Betriebe zum Essen einkehren, haben wiederum die Möglichkeit, einen Essensgutschein in einem der teilnehmenden Eisacktaler-Kost-Betriebe zu gewinnen. Das Gewinnspiel kann sowohl vor Ort als auch online ausgefüllt werden – ein Anreiz, den kulinarischen Frühling im Eisacktal zu genießen.

Genuss, der Gutes tut

Auch heuer zeigen die Betriebe der Eisacktaler Kost wieder soziale Verantwortung und übergeben einen Teil der Erlöse an die Lebenshilfe. Die Spende geht an die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation „Trotzdem reden“ in Brixen, die Menschen hilft, die nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache kommunizieren können, und ihnen so mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

Alle Informationen zur Eisacktaler Kost finden sich auf der Website der Spezialitätenwoche unter www.eisacktalerkost.info.

Die teilnehmenden Gastbetriebe sind:

• Hotel Schaurhof, Sterzing, Tel. 0472 765 366

• Zoll Steak House, Sterzing, Tel. 328 74 13 315

• Posthotel Lamm, Sterzing, Tel. 0472 765 127

• Restaurant arbor, Sterzing, Tel. 0472 764 241

• Gasthaus Post, Maria Trens, Tel. 0472 647 124

• Romantik Hotel Restaurant Stafler, Mauls, Tel. 0472 771 136

• Chalet Restaurant Valsegg Eggile, Vals, Tel. 388 77 07 444

• Hotel Restaurant Löwenhof, Vahrn, Tel. 0472 836 216

• Boutique Hotel Restaurant Pachers, Vahrn, Tel. 0472 836 570

• Gasthaus Sunnegg, Brixen, Tel. 0472 834 760

• Gasthaus Decantei, Brixen, Tel. 0472 674 270

• fink Restaurant & Suites, Brixen, Tel. 0472 834 883

• Restaurant Finsterwirt, Brixen, Tel. 0472 835 343

• Alpenrose’s dining & living, Pinzagen/Brixen, Tel. 0472 694 947

• Gasthof Kircherhof, Albeins, Tel. 0472 851 005

• Gasthof Wöhrmaurer, Feldthurns, Tel. 329 41 75 789

• Restaurant Pitzock, Villnöß, Tel. 0472 840 127

• Weingut & Genusshotel Spitalerhof, Klausen, Tel. 0472 847 617

• Gourmet Hotel & Restaurant Ansitz Steinbock, Villanders, Tel. 0472 834 111