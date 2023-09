Südtirols Jugend glänzt!

Bozen – Bei den WorldSkills Italy stellten sich 140 junge Talente in 25 verschiedenen Berufen erfolgreich einem handwerklichen Wettstreit.

Nach den Anstrengungen der letzten Wettkampftage war den Teilnehmer/innen heute die Erschöpfung aber auch die Freude ins Gesicht geschrieben. Im Rahmen einer spannenden Siegerehrung wurden am Abend, im H1 der Messe Bozen die besten jungen Talente gekürt. „Die Landesmeisterschaft der Berufe ist auf nationaler Ebene das vielseitigste und umfassendste Berufsschaufenster. Auch heuer waren wieder knapp 20.000 Besucher/innen auf 12.000 m² Fläche – in der größten Werkstatt Europas – zu Gast. Schüler/innen und Eltern hatten dabei die Möglichkeit, einen konkreten, praktischen Einblick in die bunte Welt der Handwerks- und Dienstleitungsberufe zu erhalten“, erklärt lvh-Präsident Martin Haller.

Landesrat Philipp Achammer unterstreicht, wie wichtig die Förderung der Jugendlichen ist: „Wir müssen ihnen die Sorgen nehmen, damit sie den Weg gehen können, der ihrem Talent entspricht. Sie sollen nicht die perfekte, sondern die beste Entscheidung für ihre berufliche Zukunft treffen.“

Sieben Berufe präsentierten sich außerdem als Schauberufe: Dachdecker/innen, Optiker/innen, Schuhmacher/innen, Steinmetzinnen und Steinmetze, Tiefbauunternehmer/innen, Kunsthandwerker/innen, sowie Apotheker/innen und PKA. „Mit diesen Berufspräsentationen wollen wir die vielseitigen Tätigkeitsfelder der einzelnen Berufe aufzuzeigen und Lust auf das Handwerk machen“, betont Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker/innen im lvh.

Zahlreiche Ehrengäste, Familienangehörige und Freunde der Teilnehmer/innen wohnten der Siegerehrung bei. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Sponsoren, vor allem aber auch allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, wie Obmännern und Obfrauen, Berufsbeiräten, Funktionärinnen und Funktionären, Expertinnen und Experten und allen weiteren Involvierten. Ohne ihre Unterstützung wäre die Organisation der WorldSkills Italy nicht möglich gewesen.

Auch wenn das Wettkampffieber für die Landesmeister/innen vorerst beendet ist, so steht das nächste Event schon an. 2024 finden die WorldSkills, die Weltmeisterschaft der Berufe in Lyon (Frankreich) statt, wo einige der Gewinner/innen der Landesmeisterschaften Südtirol/Italien vertreten werden. Spätestens dann heißt es wieder: An die Werkzeuge fertig los!

Eindrücke der WorldSkills Italy 2023 unter: www.worldskillsitaly.it.

Die Liste der Gewinnerinnen und Gewinner nach Berufen:

Bau- und Galanteriespengler/innen:

1. Platz: Alex Wohlgemuth, Kastelruth – Spenglerei Messner, Kastelruth

2. Platz: Elias Schmider, Algund – Spengler Waldner KG, Marling

Bodenleger/innen:

1. Platz: Jonas David Hofer, Lana – Hofer Markus vGmbH, Lana

2. Platz: Julian Staudacher, Ratschings – Kahn GmbH, Sterzing

3. Platz: Samuel Tratter, Bozen, Lobis Böden, Bozen

Digital Construction-BIM:

1. Platz: Felix Gostner, Klobenstein – Universität Innsbruck, Innsbruck (A)

2. Platz: Fabian Fill, Seis am Schlern – Bergmeister GmbH, Vahrn

3. Platz: Michael Überbacher, Lajen – Bergmeister GmbH, Vahrn

Elektrotechniker/innen:

1. Platz: Stefan Rainer, Freienfeld – EMP Elektro, Freienfeld

2. Platz: Laurin von Wohlgemuth, Eppan – Elektro A. Haller, Eppan

3. Platz: Mike Spechtenhauser, Partschins – Zerz GmbH, Naturns

Fliesenleger-, Platten- und Mosaikleger/innen:

1. Platz: Dominik Capovilla, Altrei – Hofer Fliesen & Böden GmbH, Barbian

2. Platz: Toni Schönthaler, Laas – Internform, Prad am Stilfserjoch

3. Platz: Luis Patauner, Siebeneinch – Heiss Dietmar, Eppan

Floristinnen und Floristen:

1. Platz: Sarah Götsch, Nals – Gärtnerei Schenk Florian, Nals

2. Platz: Franziska Gschnitzer, Mareit – Gärtnerei Auer, Brixen

3. Platz: Elisabeth Schöpf, Vetzan – Gärtnerei Schöpf, Vetzan

Friseurinnen und Friseure:

1. Platz: Mara Gatscher, Andrian – Fantasy hair and beauty, Siebeneich

2. Platz: Maja Resch, Steinegg – Naturfriseur Haarmonie, Bozen

3. Platz: Elisabetta Reddavide, Turin – Associazione “Scuole Tecniche San Carlo” di Torino, Turin

Hafner/innen:

1. Platz: Simon Baumgartner, Oberrasen – Mair Ofenbau OHG, Niederrasen

2. Platz: Jasmin Pöhl, Ritten – ästhetische Wärme PÖHL, Ritten

3. Platz: Julian Gurndin, Radein – Unterhauser K.G., Radein