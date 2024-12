unibz im Konsortium zur Ausbildung der „Cyberdefender“

Von: mk

Bozen – Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen auch 2025 wieder einer der Partner von CyberChallenge.IT, dem nationalen Ausbildungsprogramm für Cybersicherheit. Bereits zum neunten Mal bietet es Tausenden von jungen Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich den Weg in einen der wachstumsstärksten Bereiche der Informatik zu bahnen. Der kostenlose Lehrgang findet von Februar bis Mai an Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen statt. Es stehen 20 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

CyberChallenge.IT wird vom Nationalen Labor für Cybersicherheit des CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) organisiert und ist ein Ausbildungslehrgang für junge Menschen, die sich für die Welt der Cybersicherheit begeistern, sowohl für Oberschüler als auch für Studierende. Er ist kostenlos und bietet jungen ethischen Hackern die Möglichkeit, von führenden Cybersicherheits-Fachleuten aus der akademischen und privaten Welt eine hervorragende Ausbildung in den Techniken zum Schutz von IT-Infrastrukturen.

Die Teilnehmenden werden zwölf Wochen lang gemeinsam mit Universitätsexpert:innen und führenden Unternehmen des Sektors die wichtigsten wissenschaftlichen, technischen und ethischen Grundsätze der Cybersicherheit erlernen. Der Unterricht wird von den am Projekt beteiligten Einrichtungen an mehr als 40 Standorten organisiert, darunter an Universitäten, am toskanischen Kompetenzzentrum für Cybersicherheit, im Ausbildungs- und Einsatzzentrum der Armee in Turin oder in der Luftwaffenakademie in Pozzuoli. Die Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen ist der Partner der Initiative in der Provinz Bozen.

Die Anmeldung zur Teilnahme am Zulassungstest ist bis zum 23. Jänner möglich. Der Ausbildungskurs findet von Februar bis Mai 2025 statt. Für den Kurs in Bozen stehen 20 Plätze zur Verfügung. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Die Unterrichtseinheiten finden im Campus Bozen Zentrum statt. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite https://cyberchallenge.it/

„Theoretische Unterrichtseinheiten werden mit Gamification und praktischen Übungen zu verschiedenen Themen wie Kryptographie, Malware-Analyse und Web-Sicherheit kombiniert, die die Teilnehmenden auf den abschließenden CyberChallenge.IT-Wettbewerb im kommenden Juli vorbereiten werden. Bei dieser Gelegenheit wird das beste italienische Cyberdefender-Team gekürt werden. Wir hoffen, dass es das Team der ethischen Hacker sein wird, das wir hier an der unibz vorbereiten werden“, so der Koordinator der Initiative für die unibz, Prof. Fabrizio Maria Maggi, Dozent für Informationssicherheit an der Fakultät für Ingenieurwesen.

Seit 2020 ist CyberChallenge.IT vom Bildungsministerium als Projekt zur Förderung von Spitzenleistungen unter Oberschüler:innen anerkannt, die mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet werden. Die besten Teilnehmer:innen der Schulungen und Wettbewerbe werden in das TeamItaly, das italienische Cyberdefender-Nationalteam, eingeladen, das dann bei weltweiten Veranstaltungen und Wettbewerben gegen andere Nationalteams antritt.

Was ist das nationale Cybersicherheitslabor – CINI

Das Nationale Labor für Cybersicherheit des CINI arbeitet an der Verwirklichung des nationalen italienischen Cybersicherheitsökosystems. Es fördert, mittels einer multidisziplinären und interdisziplinären Perspektive, einen kontinuierlichen Prozess der Zusammenführung von Forschungs- und Ausbildungsstrukturen, um Synergien und gemeinsame Aktivitäten zwischen öffentlicher und privater Forschung zu begünstigen.