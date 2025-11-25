Aktuelle Seite: Home > Chronik > Anzeigen nach Kontrollen in Bozens Shopping-Angeboten
Einbruchsversuch aufhgeklärt

Anzeigen nach Kontrollen in Bozens Shopping-Angeboten

Dienstag, 25. November 2025 | 10:29 Uhr
Carabinieri
Von: Ivd

Bozen – Die Carabinieri setzen ihre regelmäßigen Kontrollen in den großen Einkaufszentren der Stadt – Waltherpark, Twenty und Centrum – fort. Ziel ist es laut Angaben der Einsatzkräfte, die Präsenz in stark frequentierten Bereichen hoch zu halten.

Im Zuge einer Streife im Waltherpark stießen die Carabinieri im Außenbereich auf einen Mann, der dort lagerte. Als die Patrouille ihn ansprach, soll er versucht haben, sich zu entfernen und sich der Kontrolle entzogen haben. Nach kurzer Intervention wurde er zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle gebracht und schließlich wegen Widerstands und unerlaubten Lagers auf freiem Fuß angezeigt.

Parallel dazu meldet die operative Einheit einen Ermittlungserfolg: Nach einem versuchten Einbruch am Mittwoch in einer Beherbergungsstruktur wurde ein bereits polizeibekannter Mann als mutmaßlicher Täter identifiziert. Er soll die Eingangstür aufgebrochen sein, wurde jedoch vom Eigentümer überrascht und flüchtete ohne Beute. Die Ermittler rekonstruierten den Ablauf und zeigten den Mann auf freiem Fuß an.

Laut Kompaniekommandant unterstreichen die beiden Fälle die Bedeutung einer konstanten Präsenz an stark frequentierten Orten.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

