Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brite wegen Dutzender Vergewaltigungen von Ehefrau in U-Haft
Der Fall in England erinnert an den von Gisele Pelicot

Brite wegen Dutzender Vergewaltigungen von Ehefrau in U-Haft

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 14:42 Uhr
Der Fall in England erinnert an den von Gisele Pelicot
APA/APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Wegen des Vorwurfs, seine Frau über 13 Jahre hinweg immer wieder mit Drogen betäubt und vergewaltigt zu haben, ist ein Brite in Haft genommen worden. Ein Gericht in Swindon westlich von London ordnete am Dienstag Untersuchungshaft gegen den 49-jährigen Philip Young an. Ihm werden unter anderem Vergewaltigung, Voyeurismus, Besitz von Kinderpornografie und Verabreichung von Betäubungsmitteln zur Last gelegt.

Die Taten sollen laut den Ermittlungsbehörden zwischen den Jahren 2010 und 2023 verübt worden sein. Fünf weitere Männer im Alter zwischen 31 und 61 Jahren sind ebenfalls wegen Vergewaltigung und weiterer Sexualdelikte gegen Youngs inzwischen von ihm geschiedene Frau Joanne angeklagt. Joanne Young verzichtete laut Polizei nach intensiven Gesprächen mit den Ermittlern und Betreuungsdiensten für Opfer von Straftaten auf ihr Recht auf Anonymität.

Der Fall erinnert an den der Französin Gisèle Pelicot, die über Jahre hinweg von ihrem damaligen Ehemann Dominique Pelicot mit Medikamenten betäubt und dann von ihm sowie von Männern vergewaltigt worden war, die er in Internetforen dazu eingeladen hatte. Gisèle Pelicot hatte auf einen öffentlichen Prozess bestanden, “damit die Scham die Seite wechselt”, und war im Lauf des Verfahrens zu einer Symbolfigur für den Kampf gegen sexualisierte Gewalt geworden. Neben Dominique Pelicot wurden 50 weitere Männer zu Haftstrafen verurteilt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
54
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
50
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
29
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
28
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte
Kommentare
23
2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 