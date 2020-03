Coronavirus: Bozen und Grödner Gemeinden besonders betroffen

Bozen – Seit gestern Abend verzeichnet Südtirol drei Menschen die unter anderem an den Folgen einer Coronainfektion gestorben sind. Allesamt waren über 80 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Mit harten Maßnahmen wird versucht, die Epidemie einzugrenzen. 125 Menschen sind laut offiziellen Angaben derzeit infiziert, mehrere Hundert befinden sich Zuhause in Quarantäne.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, sind die drei Gemeinden in Gröden (St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein) besonders betroffen. Dort sind 30 Personen infiziert. In Bozen gibt es 24 Fälle. Doch auch in Meran (7), Brixen (6), Leifers und Sterzing gibt es mehrere Fälle, ebenso wie in den Gemeinden Kastelruth, Eppan, Kaltern und Terlan.

