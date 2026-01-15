Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crash zwischen Pkw und Lieferwagen fordert drei Verletzte
Unfall in Frangart

Crash zwischen Pkw und Lieferwagen fordert drei Verletzte

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 18:07 Uhr
616491292_1440424988130258_4643427533520533188_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Frangart
Von: mk

Frangart – Am heutigen Donnerstag ist die Freiwillige Feuerwehr von Frangart zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen bei der MeBo-Kreuzung ausgerückt. Der Unfall hat sich kurz nach 15.00 Uhr ereignet.

Drei Personen wurden vom Weißen Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle, regelten den Verkehr und banden die ausgelaufenen Betriebsmittel.

Im Einsatz stand außerdem ein Abschleppunternehmen. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bezirk: Überetsch/Unterland

