Einbruchserie in Bozen: Bar “Togiva” erneut Ziel von Dieben

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 09:45 Uhr
Einbrecher Bar Togiva
Facebook/Bar Togiva
Bozen – Erneut ein Einbruch mit brachialer Gewalt: Gestern in den frühen Morgenstunden ist die Bar “Togiva” in der Romstraße Ziel eines Einbruchs geworden. Laut der Zeitung Alto Adige schlugen die Täter eine der Schaufensterscheiben zur Vicenzastraße ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Lokal. Es ist der nächste Vorfall dieser Art in einer Stadt, in der nahezu wöchentlich Einbrüche in Bars, Geschäfte oder Lokale gemeldet werden.

Laut Überwachungskameras erfolgte der Einbruch im Morgengrauen. Als eine Mitarbeiterin das Lokal aufsperrte, war das Lokal voller Glassplitter. Der Schaden an der zerstörten Glasscheibe beläuft sich auf über 4.000 Euro, hinzu kommen die Umsatzeinbußen durch den eingeschränkten Betrieb. Das Lokal wurde am Vormittag gereinigt und die beschädigte Front provisorisch mit einer Holzplatte gesichert.

Facebook/Bar Togiva

Die Beute für die Täter fiel hingegen gering aus. Die Gesichter der mutmaßlichen Einbrecher sind auf den Videoaufnahmen deutlich zu erkennen. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um bereits bekannte Personen, die in der Vergangenheit mehrfach andere Lokale ins Visier genommen haben.

Barinhaberin Domenica Greco, die das “Togiva” seit rund 18 Jahren führt, spricht von einer “besorgniserregenden Zunahme” solcher Delikte. Allein in den vergangenen zwei Jahren sei ihr Lokal mindestens zweimal betroffen gewesen. Eine Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen laufen.

Erst vor wenigen Tagen war über einen ähnlichen Einbruch in das Bar “Stellina” in der Industriezone an der Ecke Di-Vittorio-/Newtonstraße berichtet worden. Auch dort wurde nachts eine Glasscheibe eingeschlagen, entwendet wurde unter anderem die Kassa – mit nur wenig Bargeld. Für viele Betriebe sind es weniger die Beute als vielmehr die hohen Reparaturkosten, die zunehmend zur finanziellen Belastung werden.

Bezirk: Bozen

