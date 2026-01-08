Ermittlungen nach Tod von Grödner Wirt in Berlin

Von: mk

Berlin/St. Ulrich – Die Nachricht hat in Gröden Trauer und Betroffenheit ausgelöst: J. Hans Sanoner, langjähriger Wirt des Jugendstilhotels „am Stetteneck“ in St. Ulrich, ist in Berlin auf einem Parkplatz tot aufgefunden worden. Wie stol.it berichtet, war der 70-Jährige in der Nacht auf den 25. Dezember angeblich von einem Fahrzeug angefahren worden.

Der verantwortliche Lenker soll Fahrerflucht begangen haben. Sanoner wurde erst in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz entdeckt und ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Er hatte offenbar mehrere Knochenbrüche erlitten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gibt es nicht. Die Berliner Polizei ermittelt.

Sanoner hat das 1913 im Jugendstil erbaute Vier-Sterne-Hotel „am Stetteneck“ viele Jahre lang geführt – zuerst mit seiner Mutter und dann nach deren Tod allein –, bis er den Betrieb vor mehreren Jahren Verwandten übergab und in den Ruhestand trat.

Laut Aussagen von Bürgern aus St. Ulrich sei der alleinstehende Mann sehr zurückhaltend, aber auch stets höflich und freundlich gewesen. Oft habe er Spaziergänge mit seinem schwarzen Labrador unternommen.

Wann der Leichnam des 70-Jährigen nach St. Ulrich überführt wird, stand am Mittwoch noch nicht fest.