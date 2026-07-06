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Rettungseinsatz in St. Lorenzen

Fünf Minderjährige bei Unfall im Pustertal verletzt

Montag, 06. Juli 2026 | 15:43 Uhr
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Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
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Von: mk

St. Lorenzen/Stefansdorf – Gegen 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen gemeinsam mit dem Rettungsdienst und den zuständigen Behörden zu einem Verkehrsunfall bei der Abzweigung nach Stefansdorf gerufen. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Betroffenen. Insgesamt wurden sechs Personen mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus gebracht, darunter fünf Minderjährige.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Nach Abschluss der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn geräumt und der Verkehr konnte wieder freigegeben werden.

Bezirk: Pustertal

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