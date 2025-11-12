Geld und Kokain in Wiener Drogenverstecken sichergestellt

Von: apa

Die Wiener Polizei hat am Dienstag in Drogenverstecken Bargeld im Wert von 15.000 Euro und 1,6 Kilogramm Kokain sichergestellt. Drei Tatverdächtige waren zuvor auf der Straße beim Suchthandel beobachtet worden. Dann folgten die Hausdurchsuchungen in mehreren Wohnungen, die die Männer als Verstecke nutzten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um bulgarische Staatsangehörige im Alter von 26 und 32 Jahren.

Einer der Männer leistete Widerstand gegen die Festnahme und stürzte gemeinsam mit einem Polizisten ein Treppenhaus hinunter. Bei dem Vorfall wurden sowohl der Verdächtige als auch der Beamte verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch per Aussendung mit. Der Polizist musste vom Dienst abtreten. Weitere Ermittlungen laufen.

Bei einem anderen Einsatz in Wien-Ottakring nahm die Polizei zwei mutmaßliche Suchtmittelverkäufer vorläufig fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen somalischen und einen serbischen Staatsbürger (24 und 23 Jahre). Dabei wurden mehrere Gramm Kokain sowie beinahe 150 Gramm Marihuana und Cannabisharz sichergestellt.