Polizei stellt Ex-Partner im Treppenhaus

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Dienstag einen 39-jährigen Mann festgenommen, weil er ein Annäherungsverbot missachtet hat. Die Beamten erstatteten außerdem mehrere Anzeigen nach verstärkten Kontrollen im Stadtgebiet.

Am Abend ging bei der Einsatzzentrale der Notruf einer Frau ein, die ihren Ex-Partner vor ihrer Wohnung gesichtet hatte. Das Gericht hatte gegen den Mann in der Vergangenheit bereits ein Annäherungsverbot verhängt.

Die Beamten trafen unmittelbar am Einsatzort ein und konnten den Verdächtigen noch im Treppenhaus des Wohngebäudes stellen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen im Unterland ansässigen Mann, der bereits polizeibekannt ist. Er wurde nach Abschluss der Formalitäten ins Bozner Gefängnis überstellt.

Neun Anzeigen

Außerdem war die Polizei tagsüber über im gesamten Bozner Stadtgebiet im Einsatz. Im Zuge zahlreicher Kontrollen wurden insgesamt neun Personen angezeigt – darunter fünf vorbestrafte Asylbewerber, die städtische Aufenthaltsverbote missachtet hatten.

Die Kontrollen konzentrierten sich unter anderem auf den Verdiplatz, die Gelbe Brücke, die Museumstraße sowie die Eisackstraße.