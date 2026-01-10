Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß in Auer
Feuerwehr im Einsatz

Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß in Auer

Samstag, 10. Januar 2026 | 12:00 Uhr
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Auer
Von: luk

Auer – Am frühen Freitagabend ist es an der Fleimstalerkreuzung in Auer zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Im Kreuzungsbereich stießen zwei Pkw frontal zusammen.

Die Freiwillige Feuerwehr Auer wurde umgehend alarmiert und übernahm vor Ort die Erstversorgung der Verletzten, bis das Weiße Kreuz Unterland eintraf. Parallel dazu stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher, regelten den Verkehr und beseitigten Trümmerteile, um die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen.

Neben der Feuerwehr standen auch die Ordnungshüter, die Gemeindepolizei, Vertreter der Gemeinde, ein Abschleppdienst sowie der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes im Einsatz.

Bezirk: Überetsch/Unterland

