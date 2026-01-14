Norditalien: Unbekannte zerstören Loipe nach drei Jahren Zwangspause

Von: idr

Festiona – Ein feiger Angriff hat das Langlaufzentrum in Festiona im piemontesischen Sturatal getroffen. Vergangenen Dienstag zerstörten Unbekannte mit Fahrzeugen bei Nacht die frisch präparierten Loipen – nur zwei Tage vor der geplanten Saisoneröffnung nach drei Jahren Zwangspause.

Die Spuren am Tatort zeichnen ein klares Bild: Jemand entfernte mit einem Fahrzeug gezielt die Schneedecke an mehreren Stellen der Strecke und beschädigte damit die mühsam vorbereitete Loipe. Doch damit nicht genug: Die Täter platzierten Baumstämme auf der Piste, um den Zugang komplett zu blockieren. Eine Wiedereröffnung ist vorerst unmöglich.

Für die Betreiber und ihre Helfer ist der Schlag besonders bitter. Nach fast drei Jahren Stillstand aufgrund mangelnden Schneefalls sollte der neunte Januar endlich die ersehnte Rückkehr bringen. Monatelang hatten Freiwillige unzählige Stunden investiert, um diesen Neustart zu ermöglichen.

Die gesamte Saison steht nun auf dem Spiel. Bis die Loipen wiederhergestellt werden können, dürfte wertvolle Zeit verstreichen. Festiona, bekannt für seine landschaftlich reizvollen Langlaufstrecken im Herzen des Sturatals auf 710 Metern Meereshöhe, muss nun auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Wer hinter der Sabotage steckt und welches Motiv dahinterstehen könnte, ist bislang unklar.