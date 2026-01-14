Aktuelle Seite: Home > Italien > Norditalien: Unbekannte zerstören Loipe nach drei Jahren Zwangspause
Sabotage kurz vor Saisonöffnung

Norditalien: Unbekannte zerstören Loipe nach drei Jahren Zwangspause

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 08:40 Uhr
Norditalien: Unbekannte zerstören Loipe nach drei Jahren Zwangspause
facebook/Mondo Montagna
Schriftgröße

Von: idr

Festiona – Ein feiger Angriff hat das Langlaufzentrum in Festiona im piemontesischen Sturatal getroffen. Vergangenen Dienstag zerstörten Unbekannte mit Fahrzeugen bei Nacht die frisch präparierten Loipen – nur zwei Tage vor der geplanten Saisoneröffnung nach drei Jahren Zwangspause.

Die Spuren am Tatort zeichnen ein klares Bild: Jemand entfernte mit einem Fahrzeug gezielt die Schneedecke an mehreren Stellen der Strecke und beschädigte damit die mühsam vorbereitete Loipe. Doch damit nicht genug: Die Täter platzierten Baumstämme auf der Piste, um den Zugang komplett zu blockieren. Eine Wiedereröffnung ist vorerst unmöglich.

Für die Betreiber und ihre Helfer ist der Schlag besonders bitter. Nach fast drei Jahren Stillstand aufgrund mangelnden Schneefalls sollte der neunte Januar endlich die ersehnte Rückkehr bringen. Monatelang hatten Freiwillige unzählige Stunden investiert, um diesen Neustart zu ermöglichen.

Die gesamte Saison steht nun auf dem Spiel. Bis die Loipen wiederhergestellt werden können, dürfte wertvolle Zeit verstreichen. Festiona, bekannt für seine landschaftlich reizvollen Langlaufstrecken im Herzen des Sturatals auf 710 Metern Meereshöhe, muss nun auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Wer hinter der Sabotage steckt und welches Motiv dahinterstehen könnte, ist bislang unklar.

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
47
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
44
Peinliches Jubiläum für Putin
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
39
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
30
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
26
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 