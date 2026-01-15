Aktuelle Seite: Home > Italien > Romina Power bezeichnet “Felicità” als “banal”
Sängerin ärgert sich über Kontroverse

Romina Power bezeichnet “Felicità” als “banal”

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 14:21 Uhr
Sängerin ärgert sich über Kontroverse
APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER
Von: apa

Mit dem Evergreen “Felicità” und anderen Songs wie “Sempre Sempre”, “Sharazan” oder “Ci sarà” eroberte Romina Power im Duo mit ihrem inzwischen Ex-Ehemann Al Bano Carrisi auch in Österreich ein Millionenpublikum. Inzwischen sorgt die 74-jährige Sängerin mit kritischen Äußerungen zu “Felicità” in Italien für Debatten. So behauptete sie in einem Interview, sie habe das Lied schon 1982, im Jahr seiner Veröffentlichung, als “banal” empfunden und ursprünglich nicht singen wollen.

“Felicità” zählt zu den bekanntesten Liedern des Duos Al Bano und Romina Power und eroberte beim Festival von Sanremo 1982 den zweiten Platz.”Die Musik, die ich mit Al Bano gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre”, erklärte Power im Interview mit dem Moderator Alessandro Cattelan im Rahmen des Podcasts “Supernova”.

Romina Powers Aussagen sorgten für hitzige Reaktionen

Powers Aussagen riefen umgehend Reaktionen hervor. Der Textautor von “Felicità”, Popi Minellono, kritisierte die Sängerin scharf. Sie habe ihrem Publikum und einem Lied, das ihr große Popularität verschafft habe, Unrecht getan, sagte er in der italienischen Fernsehsendung “La Volta Buona”. “Felicità” habe wesentlich zu Powers künstlerischem Erfolg beigetragen.

Loredana Lecciso, die aktuelle Partnerin von Al Bano, bezeichnete Powers Distanzierung von dem Lied als unverständlich. Es sei, als würde man sich “von einer weltweiten Hymne zu distanzieren”.

Romina Power reagierte später über soziale Netzwerke auf die Kritik. Der Begriff “banal” sei nicht beleidigend, schrieb sie auf Instagram. Er bezeichne etwas Alltägliches oder Neutrales. Zudem kritisierte sie, dass ein einzelnes Wort aus einem längeren Gespräch herausgelöst und für eine Kontroverse genutzt worden sei. Dies sei weder korrekt noch professionell. Gleichzeitig betonte sie ihre Zuneigung zu “Felicità”: Sie singe das Lied immer noch gern, weil sie die Freude im Publikum sehe, die auch auf sie abfärbe. “Nur wer Streit und Kontroversen sucht, kann überall Bosheit sehen”, erklärte sie.

Al Bano und Romina Power sind ein bekanntes italienisches Gesangsduo, das besonders in den 1970er und 1980er Jahren große Erfolge feierte. Das Paar heiratete 1970 und trennte sich 1999. Nach der Scheidung setzt Al Bano seine Sängerkarriere allein fort. Seit 2013 ist das Paar wieder gelegentlich zusammen aufgetreten.

