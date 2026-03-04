Van der Bellen in Rom: Treffen mit Mattarella und dem Papst

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch nach Rom zu Gesprächen mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella und zu einem Besuch bei Papst Leo XIV. Van der Bellen, reist in Begleitung seiner Gattin Doris Schmidauer nach Rom. Zur Delegation gehören auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ). Van der Bellen wird am Mittwoch von Mattarella im Quirinal zu einem Arbeitstreffen empfangen.

Im Zentrum des Gespräches mit Mattarella wird u.a. die Situation im Nahen Osten stehen, verlautete aus der Präsidentschaftskanzlei. Am Mittwochnachmittag werden Van der Bellen und Mattarella gemeinsam an der Eröffnung der Ausstellung im Palazzo Cipolla unter dem Titel “Von Wien nach Rom. Meisterwerke der Habsburger aus dem Kunsthistorischen Museum” teilnehmen. Am Donnerstag wird Van der Bellen vom Papst im Vatikan empfangen.