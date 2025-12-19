Palästinenser: Tote bei israelischem Militäreinsatz in Gaza

Von: APA/dpa

Israels Militär hat palästinensischen Angaben zufolge trotz geltender Waffenruhe erneut mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Mindestens fünf Menschen, unter ihnen auch Kinder, seien in der Stadt Gaza beim Beschuss einer Flüchtlingsunterkunft ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mit. Das israelische Militär gab bekannt, dass es das Feuer auf mehrere verdächtige Personen eröffnet habe.

Diese hätten sich in militärischen Stellungen jenseits der Waffenstillstandslinie befunden. Zugleich habe man Kenntnis von Berichten, wonach es im Umfeld des Beschusses Opfer gegeben habe. Man prüfe noch die Einzelheiten.

Die Streitkräfte würden jeden Schaden bedauern, der unbeteiligten Personen zugefügt worden sein könnte, hieß es in der Mitteilung. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Das israelische Militär behält es sich vor, Kommandanten der Hamas gezielt zu töten oder mutmaßliche Stellungen der Miliz anzugreifen.