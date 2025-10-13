Aktuelle Seite: Home > Politik > Sarkozy muss Haft am 21. Oktober in Paris antreten
Sarkozy stolperte über Wahlkampfgelder aus Libyen

Sarkozy muss Haft am 21. Oktober in Paris antreten

Montag, 13. Oktober 2025 | 18:54 Uhr
Sarkozy stolperte über Wahlkampfgelder aus Libyen
APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy soll nach der Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre seine Haft am 21. Oktober im Pariser Gefängnis La Santé antreten. Das hat die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris nach einer Vorladung des 70-Jährigen entschieden, wie französische Medien übereinstimmend unter Verweis auf Justizquellen berichteten. Ein Sprecher Sarkozys wollte die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren.

Sarkozy war im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen Ende September schuldig gesprochen worden, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Das Gericht ordnete eine vorläufige Vollstreckung des Urteils an. Dies bedeutet, dass Sarkozy die Haft antreten muss, obwohl er in Berufung gegangen ist. Er hatte die Vorwürfe stets vehement bestritten.

Sarkozy kann Freilassung unter Auflagen beantragen

Allerdings kann Sarkozy aufgrund seines Alters unmittelbar nach Haftantritt eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

Für den Ex-Präsidenten geht es in das Gefängnis La Santé, die als einzige im Pariser Stadtgebiet im 14. Arrondissement liegt. Dort gibt es einen Bereich für Häftlinge, die besonders geschützt werden müssen, etwa weil es sich um Prominente handelt.

In der Libyen-Affäre geht es um den Vorwurf, dass für Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi geflossen sein soll. Zwar sah das Pariser Strafgericht dafür keine Belege. Es ging in seiner Urteilsbegründung aber davon aus, dass der Konservative und enge Vertraute auf jeden Fall versucht habe, sich Gelder des libyschen Machthabers zu verschaffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
100
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
60
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Kommentare
44
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
24
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Kommentare
21
Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 