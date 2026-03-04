Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Handelsminister Lutnick will zu Epstein aussagen
Howard Lutnick möchte "die Dinge richtigstellen"

US-Handelsminister Lutnick will zu Epstein aussagen

Mittwoch, 04. März 2026 | 07:00 Uhr
Howard Lutnick möchte \
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Schriftgröße

Von: apa

US-Handelsminister Howard Lutnick, einst Nachbar von Jeffrey Epstein in Manhattan, hat sich freiwillig zu einer Anhörung vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses über seine früheren Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein bereit erklärt, wie das Nachrichtenportal Axios berichtet. Lutnick sagte gegenüber Axios: “Ich freue mich darauf, vor dem Ausschuss zu erscheinen. Ich habe nichts Unrechtes getan und möchte die Dinge richtigstellen.”

Bis vor kurzem hatte Lutnick behauptet, 2005 die Verbindung zu Epstein abgebrochen zu haben, nachdem er dessen Stadthaus in Manhattan besucht hatte, wo Epstein laut Behördenangaben sexuelle Handlungen mit minderjährigen Mädchen vorgenommen hatte. Als aber Millionen Akten aus den Ermittlungsunterlagen zu Epstein öffentlich gemacht wurden, zeigte sich, dass Lutnick und Epstein noch Jahre nach Epsteins Verurteilung wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen weiterhin miteinander kommunizierten und gesellschaftliche Kontakte pflegten. Lutnick gab später in einer Anhörung vor dem Senat zu, dass er 2012 Epsteins Privatinsel besucht hatte.

Die Enthüllung, dass Lutnick über das Ausmaß und den zeitlichen Verlauf seiner Verbindungen zu Epstein gelogen hatte, führte zu Rücktrittsforderungen von Demokraten und Republikanern und machte ihn zu einer der prominentesten politischen Persönlichkeiten des Landes, die nach der Veröffentlichung der Akten unter die Lupe genommen wurden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
119
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
42
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
36
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
29
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 