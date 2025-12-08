Aktuelle Seite: Home > Politik > USA empfangen Vertreter Israels und Katars zu Treffen in NY
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff

USA empfangen Vertreter Israels und Katars zu Treffen in NY

Montag, 08. Dezember 2025 | 04:08 Uhr
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff
APA/APA/AFP/GETTY/ANDREW HARNIK
Von: APA/AFP

Drei Monate nach dem israelischen Luftangriff in Katar haben sich Vertreter beider Länder sowie der USA in New York getroffen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte am Sonntag einen entsprechenden “Axios”-Bericht. Nach Angaben des Nachrichtenportals wurde das Treffen vom US-Sondergesandten Steve Witkoff geleitet. Für Israel habe der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, teilgenommen. Katar habe einen hochrangigen Regierungsvertreter geschickt.

Es habe sich um das “Treffen auf höchster Ebene” zwischen Israel und Katar seit dem Waffenruhe-Abkommen im Gazastreifen gehandelt, hieß es in dem Bericht. Katar und Ägypten hatten gemeinsam mit den USA nach zwei Jahren Krieg im Gazastreifen eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vermittelt, die im Oktober in Kraft trat. Grundlage ist ein Friedensplan von US-Präsident Donald Trump.

Anfang September hatte die israelische Armee Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der Hamas richteten. Sechs Menschen wurden getötet, allerdings niemand aus der obersten Hamas-Führungsriege.

Trump-Kritik an Israel

Trump hatte den Verbündeten Israel danach außergewöhnlich scharf kritisiert. Auf Druck des US-Präsidenten bat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einem Empfang im Weißen Haus Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani telefonisch um Entschuldigung für den Luftangriff.

Derzeit laufen die Verhandlungen über die nächsten Etappen des Gaza-Friedensplans. Katar und Ägypten verlangten am Sonntag den Abzug israelischer Soldaten aus dem Gazastreifen. Der Rückzug der israelischen Truppen zählt wie die Entwaffnung der islamistischen Hamas zu den Schlüsselforderungen in Trumps Gaza-Plan.

Die Hamas erklärte sich am Wochenende unter bestimmten Bedingungen zur Abgabe ihrer Waffen bereit. Voraussetzung sei ein Ende der “Besatzung”, erklärte die Palästinensergruppe am Wochenende mit Blick auf die israelische Armee im Gazastreifen.

