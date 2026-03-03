AHL: Pre-Playoff-Auftaktsiege für Meran, Gröden und Cortina

Von: ka

Bozen – Der Auftakt der Pre-Playoffs der Alps Hockey League brachte zwei Heimsiege und einen Auswärtssieg. Der HC Meran/o Pircher setzte sich mit 4:2 gegen den EC Bregenzerwald durch und auch der HC Gherdeina valgardena.it feierte einen 7:2-Heimsieg gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Zudem holte S.G. Cortina Hafro einen 3:2-Auswärtssieg gegen den zweifachen Champion Rittner Buam SkyAlps. Die zweiten Spiele der „Best-of-3“-Serien finden am Donnerstag statt. In der Master Round gewann der EK Die Zeller Eisbären unterdessen das Derby gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:1, sicherte sich damit den Sieg in der Master Round und geht als Nummer eins in die anstehenden Playoffs. Außerdem feierte der HC Migross Asiago einen wichtigen 7:4-Auswärtssieg bei KHL Sisak.

Der HC Meran/o Pircher stellte in der „best-of-3“-Pre-Playoff-Serie mit dem 4:2-Heimsieg gegen den EC Bregenzerwald auf 1:0 und hat damit bereits am Donnerstag die Chance, den Viertelfinaleinzug fix zu machen. Dabei lagen die Südtiroler bis zur 50. Minute noch mit 1:2 in Rückstand. Am Ende war Rasmus Nousiainen der Matchwinner: Er erzielte sowohl zunächst den Ausgleich zum 1:1 als auch den 3:2-Game-Winner.

Gröden mit klarem Heimsieg gegen Kitzbühel

Auch der HC Gherdeina valgardena.it startete mit einem Heimsieg in die Pre-Playoffs. Dieser war gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel jedoch kaum gefährdet. Beim 7:2-Erfolg gingen zwar die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Gröden drehte das Spiel nur kurze Zeit später mit einem Doppelschlag in der 15. und 16. Minute. Bis zur 27. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung auf 4:1 aus. Kitzbühel konnte in der 31. Minute noch einmal verkürzen, Gröden blieb vor über 1.100 Fans jedoch unbeeindruckt und erhöhte nur zwei Minuten später auf 5:2. Als Luke Moncada in der 43. Minute in Unterzahl auf 6:2 stellte, bebte die Halle – der Sieg war damit endgültig entschieden. Für den Center war es bereits der dritter Treffer des Abends. Den Schlusspunkt setzte Luca Biondi zwei Minuten vor Spielende und schnürte damit einen Doppelpack. Für Gröden war es der erste Sieg gegen Kitzbühel seit dem 9. Dezember 2023 nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie.

Cortina stiehlt Ritten den Heimvorteil

Als einziges Team verloren die Rittner Buam SkyAlps ihr Heimspiel. Der zweifache Champion unterlag dem zweifachen Finalisten S.G. Cortina Hafro knapp mit 2:3. Erst acht Minuten vor Spielende erzielte Oskari Kalajanniska den entscheidenden Treffer für Cortina, nachdem nur vier Minuten zuvor Tobias Graf den Ausgleich für Ritten erzielt hatte. Cortina war zuvor bereits zweimal mit 1:0 und 2:1 in Führung gegangen. Auf den dritten Rückstand fand Ritten jedoch keine Antwort mehr, sodass Cortina am Donnerstag vor heimischem Publikum den Viertelfinaleinzug fixieren kann.

Zell am See gewinnt Master Round

In der Master Round setzte sich der EK Die Zeller Eisbären im Derby gegen die Red Bull Hockey Juniors vor 2.300 Fans mit 3:1 durch und sicherte sich damit den Sieg in der Master Round sowie den ersten Platz für die anstehenden Playoffs. Im siebten Spiel der Zwischenrunde war es bereits der siebte Sieg für die Pinzgauer, während die Juniors ihre dritte Niederlage im sechsten Spiel hinnehmen mussten. Mit 13 Punkten bleiben die Salzburger zwar Zweiter, haben jedoch nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Dritten Asiago. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Tim Coffman Zell am See 32 Sekunden nach Wiederbeginn in Führung. In der 30. Minute erhöhte Kilian Rappold auf 2:0. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Maxim Eliseev in Überzahl auf 1:2, doch nur zweieinhalb Minuten später stellte erneut Tim Coffman – diesmal im Powerplay – den 3:1-Endstand her.

Asiago macht großen Schritt in Richtung Top-3-Finish

Im zweiten Spiel der Master Round setzte sich HC Migross Asiago bei KHL Sisak mit 7:4 durch. Damit haben die Italiener als Tabellendritter zwei Spiele vor Schluss bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Kroaten und nur noch einen Punkt Rückstand auf die zweitplatzierten Juniors. In einer torreichen Partie stand es nach 13 Minuten bereits 3:3. Danach stabilisierten sich die Defensivreihen, ehe Asiago in der 33. Minute in doppelter Überzahl auf 4:3 stellte. Keine fünf Minuten später erhöhten die Gäste sogar in Unterzahl auf 5:3. Im Schlussdrittel machten die Italiener schließlich alles klar. Nick Porco war der einzige Spieler von Asiago mit zwei Treffern. Ryan Valentini glänzte mit einem Vier-Punkte-Spiel (ein Tor, drei Assists).

Alps Hockey League: Di, 03.03.2026:

Master Round:

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Wendner, Wucherer

Goals EKZ: 1:0 Coffman T. (21.), 2:0 Rappold K. (30.), 3:1 Coffman T. (57./PP1)

Goal RBJ: 2:1 Eliseev M. (55./PP1)

KHL Sisak – HC Migross Asiago 4:7 (3:3, 0:2, 1:2)

Referees: BERGANT, METZINGER, Markizeti, Miklic

Goals SIS: 1:2 Idzan V. (10.), 2:3 Dobric P. (13./PP1), 3:3 Larionovs D. (14.), 4:6 Larionovs D. (52.)

Goals HCA: 0:1 Porco N. (8./PP1), 0:2 Rigoni F. (8.), 1:3 Gios G. (11.), 3:4 Chiodo L. (33./PP2), 3:5 Valentini R. (37./SH1), 3:6 Calisti R. (48.), 4:7 Porco N. (60./EN)

Pre-Playoffs:

HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Referees: BULOVEC, SNOJ, Fleischmann, Ilmer

Goals HCM: 1:1 Nousiainen R. (34.), 2:2 Rein N. (50./PP1), 3:2 Nousiainen R. (53.), 4:2 Gellon D. (59./PP1)

Goals ECB: 0:1 Rantanen J. (21.), 1:2 Tschofen M. (44.)

Rittner Buam SkyAlps – S.G. Cortina Hafro 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Referees: LAZZERI, RIVIS, Cristeli, Grisenti

Goals RIT: 1:1 Kostner S. (27.), 2:2 Graf T. (49./PP1)

Goals SGC: 0:1 Barnabo L. (11.), 1:2 Pietroniro M. (30.), 2:3 Kalajanniska O. (53.)

HC Gherdeina valgardena.it – Adler Stadtwerke Kitzbühel 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Referees: HOLZER, STEFENELLI, Cusin, Rinker

Goals GHE: 1:1 Moncada L. (15.), 2:1 Moncada L. (16.), 3:1 Biondi L. (24.), 4:1 Moroder S. (27.), 5:2 Esposito N. (33.), 6:2 Moncada L. (44./SH1), 7:2 Biondi L. (59.)

Goals KEC: 0:1 Waschnig L. (14.), 4:2 Pfeffer J. (31./PP1)