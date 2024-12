Atletico gewinnt Spanien-Schlager bei Barcelona 2:1

Von: apa

Das Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid hat am Samstag mit einem 2:1-Erfolg der Gäste geendet. Der Hauptstadt-Club führt damit die Tabelle drei Punkte vor den Katalanen an und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. Barca ging durch Pedri in Führung (30.), Rodrigo de Paul sorgte mit einem Schlenzer ins lange Eck für den Ausgleich (60.). Das Siegestor gelang “Joker” Alexander Sörloth in der 96. Minute aus einem Konter.

Unmittelbar vor dem 1:1 hatte Raphinha für die überlegenen Gastgeber nur die Latte getroffen. Barcelona hat nun von den jüngsten sieben Liga-Partien nur eine gewonnen. Atletico hält mittlerweile bei sieben Meisterschaftssiegen in Folge.