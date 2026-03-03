Aktuelle Seite: Home > Sport > Barca verpasst Comeback – Cup-Out trotz 3:0 gegen Atletico
Atletico rangelte sich gegen Barcelona ins Cupfinale

Barca verpasst Comeback – Cup-Out trotz 3:0 gegen Atletico

Dienstag, 03. März 2026 | 23:10 Uhr
Atletico rangelte sich gegen Barcelona ins Cupfinale
APA/APA/AFP/LLUIS GENE
Von: apa

Der FC Barcelona hat im spanischen Fußballcup nur knapp ein sensationelles Comeback verpasst. Die Katalanen gewannen am Dienstag zwar das Semifinal-Rückspiel im Camp Nou gegen Atletico Madrid 3:0, schieden aber nach dem 0:4 im ersten Match aus. Im Endspiel trifft Atletico auf Real Sociedad oder Athletic Bilbao. Tore von Marc Bernal (29., 72.) und Raphinha (45.+5/Elfmeter) waren für den Titelverteidiger zu wenig, der vierte Treffer gelang trotz Dauerdrucks nicht.

