Cristiano Ronaldo erleidet Oberschenkelverletzung

Von: APA/dpa

Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. “Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert”, teilte sein Verein Al Nassr auf der Plattform X mit. Der 41-jährige Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.

Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte er einen Elfmeter verschossen.