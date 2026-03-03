Aktuelle Seite: Home > Sport > Cristiano Ronaldo erleidet Oberschenkelverletzung
Ronaldo muss pausieren

Cristiano Ronaldo erleidet Oberschenkelverletzung

Dienstag, 03. März 2026 | 21:47 Uhr
Ronaldo muss pausieren
APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. “Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert”, teilte sein Verein Al Nassr auf der Plattform X mit. Der 41-jährige Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.

Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte er einen Elfmeter verschossen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
119
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
42
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
36
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
29
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 