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Gall musste Vingegaard ziehen lassen

Gall Etappenzweiter hinter neuem Giro-Leader Vingegaard

Samstag, 23. Mai 2026 | 17:26 Uhr
Gall musste Vingegaard ziehen lassen
APA/APA (AFP)/LUCA BETTINI
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Von: apa

Auf der bisher schwersten Etappe des diesjährigen Giro d’Italia hat Jonas Vingegaard seinen Anspruch auf den Gesamtsieg deutlich untermauert. Der Däne ließ am Samstag am Ende der 14. Etappe auch Felix Gall zurück und holte sich mit dem Tagessieg 49 Sekunden vor dem Osttiroler auch die Gesamtführung. Gall, der als Vierter in die 133 km lange Etappe im Aostatal gegangen war, verbesserte sich gesamt auf Rang drei, 2:50 Min. hinter Vingegaard bzw. 24 Sek. hinter Afonso Eulalio.

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