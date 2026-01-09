Jonathan Italeng Ngock verlässt den FC Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Der FC Südtirol teilt mit, dass der einjährige Leihvertrag von Jonathan Italeng Ngock in gegenseitigem Einvernehmen mit Atalanta Bergamasca Calcio, dem Inhaber der Spielerrechte, vorzeitig aufgelöst wurde.

Italeng wechselte im Sommer 2025 zum FCS und konnte in der ersten Saisonhälfte sieben Einsätze und eine Vorlage verbuchen.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Jonathan Italeng Ngock für den stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm für seine zukünftige Karriere viel Erfolg.