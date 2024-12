Keine „Autobahn“ mehr: Umbauten vor Weltcup in Innsbruck

Von: Ivd

Innsbruck – Nach dem Rodel-Auftakt in Lillehammer steht an diesem Wochenende in in Innsbruck-Igls das nächste Weltcuprennen auf dem Programm. Dabei warten auf die Athleten in der umgebauten Kunsteisbahn am Fuße des Patscherkofels veränderte Bedingungen mit höheren Geschwindigkeiten. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.