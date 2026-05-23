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Lettland bezwingt die USA

Lettland-Überraschung: ÖEHV-Team könnte Viertelfinale buchen

Samstag, 23. Mai 2026 | 17:06 Uhr
Lettland bezwingt die USA
APA/APA/KEYSTONE/ANDREAS BECKER
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Von: APA/sda

Lettland hat bei der Eishockey-WM den Weltmeister USA mit 4:2 bezwungen. Nach dem Überraschungssieg der Balten würde Österreichs Nationalteam mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit über Deutschland am Samstag (20.20 Uhr/ORF 1) fix im Viertelfinale stehen. Gleichzeitig droht bei einer Niederlage des ÖEHV-Teams Gefahr, im Rennen um einen Top-vier-Platz der Gruppe A noch von Deutschland, Lettland oder den USA überholt zu werden.

Der lettische Goalie Kristers Gudlevskis, der schon gegen die Schweiz geglänzt und gegen Deutschland gehext hatte, brachte mit 45 Paraden auch das USA-Team zum Verzweifeln. Sandis Vilmanis erzielte außerdem zwei Tore ins leere Tor und steuerte im dritten Abschnitt einen Assist bei. Die Letten halten nun bei sechs Punkten und treffen zum Abschluss der Vorrunde noch auf Großbritannien und Ungarn. Olympiasieger USA holte bisher erst fünf Zähler und trifft noch auf Ungarn und Österreich. Deutschland (4 Punkte) trifft noch auf Großbritannien. Die Schweiz (15) und Finnland (15) stehen bereits im Viertelfinale.

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