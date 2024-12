ManCity-Talfahrt ungebremst: 1:2 bei Aston Villa

Von: APA/dpa

Die Krise von Manchester City nimmt immer größere Ausmaße an. Das 1:2 im Premier-League-Spiel am Samstag bei Aston Villa war bereits die neunte Pleite des englischen Fußballmeisters in den vergangenen zwölf Spielen. Seit Ende Oktober hat City nur ein Pflichtspiel gewonnen. Gegen Aston Villa zeigte das Team von Pep Guardiola einmal mehr eine einfallslose Leistung ohne offensive Durchschlagskraft.

Goalie Stefan Ortega, der diesmal den Vorzug vor Ederson erhielt, war bei den Gegentreffern von Jhon Durán (16.) und Morgan Rogers (65.) machtlos und verhinderte sogar Schlimmeres. Phil Fodens Anschlusstor (93.) kam zu spät. Villa zog mit nun 28 Punkten in der Tabelle an ManCity vorbei. Der Titelverteidiger verharrt bei 27 Zählern und liegt bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool, der zudem zwei Partien weniger bestritten hat.

Trotz der nächsten Niederlage, die er auf eine schwächere zweite Hälfte zurückführte, bescheinigte Guardiola seiner Mannschaft leichte Fortschritte. “Heute haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht”, sagte der 53-Jährige und kündigte an, seine Spieler zu unterstützen. Das Selbstvertrauen werde zurückkommen. “Schritt für Schritt. Wir haben gute Persönlichkeiten im Team, und früher oder später werden wir es wiederfinden.” Goalgetter Erling Haaland vertraut Guardiola und prophezeite mit Blick auf dessen Erfolge: “Er wird die Lösungen finden. Wir glauben immer noch an ihn, wir müssen jetzt härter als je zuvor arbeiten.”