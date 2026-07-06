Mattia Bernardi ist neuer Trainer der Primavera-2-Mannschaft

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, Mattia Bernardi mit der technischen Leitung der Primavera-2-Mannschaft betraut zu haben. Der 39-jährige Übungsleiter aus Mantua hat bei den Weißroten einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet.

Geboren am 19. April 1987 in Mantua, durchlief Mattia Bernardi seine fußballerische Ausbildung bis zur Primavera im Jugendsektor seines Heimatclubs Mantova. Seine Laufbahn an der Seitenlinie begann er im Jahr 2013 beim AC Colorno, wo er neben der Betreuung verschiedener Jugendmannschaften auch als technischer Leiter im Nachwuchsbereich sowie als Athletiktrainer der ersten Mannschaft tätig war. In der Saison 2017/18 übernahm der heute 39-Jährige das Amt des Cheftrainers der Herrenmannschaft und führte diese im ersten Anlauf zum Landesliga-Titel. In den darauffolgenden vier Spielzeiten belegte er mit dem AC Colorno in der Oberliga zweimal den zweiten, einmal den dritten und einmal den vierten Platz. In seinem letzten Jahr mit dem Club führte er die Mannschaft bis ins Endspiel der nationalen Playoffs, in dem der Aufstieg in die Serie D nur knapp verpasst wurde.

Im Juli 2022 wurde Bernardi als Cheftrainer der U17 Serie A/B-Mannschaft von Parma engagiert. Während seiner dreijährigen Tätigkeit mit der Nachwuchsauswahl erreichte er zweimal die Endphase, ehe er in der abgelaufenen Saison die U18 der „Ducali“ betreute. Während seiner Zeit in Parma absolvierte er zudem erfolgreich den Trainerschein UEFA A.

Bernardis Mitarbeiterstab beim FC Südtirol setzt sich aus Co-Trainer Hannes Kiem, Athletiktrainer Amedeo Malesardi, Torwarttrainer Salvatore Misiano, Physiotherapeutin Sarah Vitale und Team Manager Ivan Beber zusammen.

Der FCS heißt Mattia Bernardi herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe in Südtirol.