Pogačar holt sich Gelbes Trikot zurück – Gall Vierter

Von: apa

Topfavorit Tadej Pogačar hat sich an der Mûr de Bretagne das Gelbe Trikot der Tour de France zurückgeholt. Der Weltmeister aus Slowenien gewann am Freitag die schwierige siebente Etappe von Saint-Malo mit dem steilen Schlussanstieg in Guerlédan (197 km) im Sprint einer Acht-Mann-Gruppe mit Felix Gall vor Jonas Vingegaard und Oscar Onley. Gall belegte zwei Sekunden hinter dem Topduo Platz vier, im Gesamtklassement verbesserte sich der Osttiroler an die 14. Stelle.

Titelverteidiger Pogačar feierte seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Auflage. Insgesamt war es sein bereits 19. im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt. Der Slowene führt vor den beiden Flachetappen am Wochenende 54 Sekunden vor Remco Evenepoel, 1:11 vor dem bisherigen Überraschungsmann Kevin Vauquelin und 1:17 vor Vingegaard. Der bisher eine Sekunde vor Pogačar führende Niederländer Mathieu van der Poel rutschte an die fünfte Position zurück. Gall machte vier Plätze gut, dem Decathlon-Kapitän fehlen aber bereits 4:49 auf die Spitze, auf die Top Ten ist es rund eine Minute.

Sechs Kilometer vor dem Ziel hatte es im kleinen Spitzenfeld einen Massensturz gegeben, in den unter anderem Pogačars UAE-Edelhelfer Joao Almeida und Santiago Buitrago verwickelt waren. Davor war eine Ausreißergruppe eingeholt worden, der lange Zeit Marco Haller angehört hatte. Der Kärntner aus dem Tudor-Team musste rund 40 km vor dem Ziel mit offensichtlichen Krämpfen aber zurückstecken und landete schließlich im geschlagenen Feld.