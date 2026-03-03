Ritten verliert und kämpft am Donnerstag gegen das Saisonaus

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen SG Cortina Hafro verloren. Am Dienstagabend mussten sich die Blau-Roten in der Ritten Arena mit 2:3 geschlagen geben und kämpfen in der „Best-of-three“-Serie am Donnerstag in Pieve di Cadore gegen das vorzeitige Saisonaus.

Dass es sich um eine Art Playoff-Spiel handelte, wurde schon im ersten Drittel klar ersichtlich. Denn beide Mannschaften wussten, dass Fehler in so einem Spieler verheerend sein können und schauten deshalb zu Spielbeginn, hinten sauber zu stehen. Die Offensive wurde so von beiden Mannschaften etwas außer Acht gelassen und es gab kaum nennenswerte Chancen. Dafür aber ein Tor: Denn Ritten leistete sich genau so einen Fehler, ließ Barnabò nach einer Ablage von Alverà von hinter dem Tor zu viel Platz und der Angreifer der Ampezzaner traf ungestört ins kurze Kreuzeck (10.14). Damit mussten die Rittner Buam SkyAlps nach dem ersten Drittel einem Rückstand hinterherlaufen.

Ins zweite Drittel kamen die Rittner Buam SkyAlps mit deutlich mehr Tempo und dominierten die ersten Minuten auch. Das brachte den Blau-Roten auch den Ausgleichstreffer ein: Felicetti erkämpfte sich den Puck, Welychka zog ab und Kostner verwertete den Rebound nach der Parade von Cortina-Goalie Karjalainen zum 1:1 (26.12). Doch wieder leistete sich Rittens Hintermannschaft einen Patzer, denn der am zweiten Pfosten völlig alleingelassene Massimo Pietroniro hatte einige Minuten später keine Mühe, die Führung der Ampezzaner wiederherzustellen (29.49). In den verbleibenden Minuten gab es auch die ersten Strafen, eine pro Seite, die aber allesamt ohne Torerfolg blieben. Außerdem trafen Alverà (32.) und Manuel Öhler (37.) die Latte bzw. den Pfosten.

Mit dem Ziel, den Rückstand aufzuholen, gingen die Rittner Buam SkyAlps auch das Schlussdrittel an und bekamen schnell Überwasser. Im Powerplay schlugen sie dann auch zu: Nach einigen schön ausgespielten, aber erfolgslosen Aktionen war es Graf, der einen Schuss von Madsen vor Karjalainen abfälschte und auf 2:2 stellte (48.23). Das beflügelte Ritten und die Buam waren für einige Minuten am Drücker, doch wie aus dem Nichts kassierten sie das 2:3. Nach einem Fortunato-Steilpass stürmte Kalajanniska allein auf Furlong zu und blieb eiskalt (52.02). Ritten warf noch einmal alles nach vorne, drückte Cortina in das eigene Drittel, doch der dritte Ausgleich wollte trotz guter Möglichkeiten nicht mehr fallen und die Niederlage war besiegelt.

Damit stehen die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstag im zweiten Spiel der Serie gegen SG Cortina Hafro mit dem Rücken zur Wand. Verlieren sie das Spiel in Pieve di Cadore, dann ist die Saison 2025/26 vorzeitig zu Ende. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Pre-Playoff:

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 Barnabò (10.14), 1:1 Kostner (26.12), 1:2 Massimo Pietroniro (29.49), 2:2 Graf (48.23), 2:3 Kalajanniska (52.02)

Stand in der „Best-of-three“-Serie: 0:1