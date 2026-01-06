Aktuelle Seite: Home > Sport > Rittner Comeback zum Zunge schnalzen
Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors in Salzburg mit 3:2 geschlagen

Rittner Comeback zum Zunge schnalzen

Dienstag, 06. Januar 2026 | 19:50 Uhr
Madsen_Patrick_Rittner_Buam_SkyAlps_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Von: ka

Salzburg – Dieser Sieg ist Gold wert! Die Rittner Buam SkyAlps haben sich am Dienstag beim Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors in Salzburg mit 3:2 durchgesetzt, wobei sie einen 0:2-Rückstand drehten. Damit fuhren sie drei wichtige Punkte ein und dürfen sich auch über eine geglückte Generalprobe für das Final Four um die Italienmeisterschaft freuen.

Beim aktuellen Tabellenführer der Alps Hockey League kehrte aus Rittner Sicht Alderson in den Kader zurück, dafür musste Trainer MacQueen aber auf den nach wie vor angeschlagenen Welychka sowie Cuglietta verzichten. Die Jungbullen stellten die Rittner Buam SkyAlps im ersten Drittel vor große Schwierigkeiten und führten nach den ersten 20 Minuten auch mit 2:0. Zuerst traf Kogler per Distanzschuss, nachdem eine Strafe von Kostner gerade erst abgelaufen war (7.15), dann legte Eliseev im Powerplay mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck den nächsten Treffer nach (10.50). Ritten selbst kam zwar das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor der Salzburger, deren Torhüter Haitzmann schaffte es zunächst aber, alle Schüsse abzuwehren.

Im zweiten Drittel drehten die Rittner Buam SkyAlps aber auf und kippten das Ergebnis. Als beide Teams mit vier Spielern auf dem Eis agierten, stellte Alderson nach großartiger Vorlage von Madsen aus kurzer Distanz auf 1:2 (23.23). Doch damit nicht genug: Mitte des zweiten Drittels startete Kevin Fink zum Konter, zog aus halblinker Position ab, Haitzmann parierte mit dem Schoner kurz und der mitgelaufene Felicetti beförderte die Scheibe über die Linie (31.02). Felicetti durfte kurz vor Ende des Mitteldrittels auch noch einmal jubelnd zur Bank abdrehen, dieses Mal schlugen die Buam im Powerplay zu: Kostner hatte das Auge für seinen Mitspieler mit der Nummer 15, der vor Haitzmann seinen Schläger so hinhielt, dass er hoch unter der Latte im Netz einschlug (39.22).

Die gewohnt läuferisch starken Hockey Juniors drückten im Schlussdrittel auf den Ausgleich. Doch die Rittner Buam SkyAlps leisteten grundsolide Defensivarbeit und ließen nur wenig bis zu Furlong durchkommen, der, wenn gebraucht, aber auch stets am Posten war. Bessere Chancen gab es dadurch erst im zweiten Abschnitt des letzten Spielabschnittes zu sehen. Zuerst platzierte Manuel Öhler einen Handgelenksschuss an die Gesichtsmaske von Haitzmann (52.), auf der Gegenseite dribbelte sich Gesson bis vor Furlong, der aber mit dem Schoner abwehren konnte (55.). Salzburg riskierte in der Schlussminute noch einmal alles, doch Rittens Abwehrblock hielt Stand und die Generalprobe für das Final Four um die Italienmeisterschaft, welches an diesem Wochenende in Mailand steigt, war geglückt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Tore: 1:0 Kogler (7.15), 2:0 Eliseev (10.50/PP1), 2:1 Alderson (23.23), 2:2 Felicetti (31.02), 2:3 Felicetti (39.22/PP1)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

