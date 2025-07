Spanien mit 3:1 gegen Italien makellos ins EM-Viertelfinale

Von: apa

Turnierfavorit Spanien hat bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz auch sein drittes Gruppenspiel gewonnen. Die Weltmeisterinnen besiegten Italien am Freitag 3:1 (1:1). Im Viertelfinale bekommen sie es nächste Woche mit der Schweiz zu tun. Italien stieg trotz der Niederlage auf, weil Portugal im Parallelmatch der Gruppe B gegen Belgien 1:2 (0:1) unterlag und noch auf Rang vier abrutschte. Italien trifft im Viertelfinale auf den Gruppe-A-Sieger Norwegen.

Die Italienerinnen starteten in Bern zielstrebig. Kurz nach einem Lattenkopfball erzielte Elisabetta Oliviero in der 10. Minute, begünstigt durch schlechtes Defensivverhalten Spaniens, das 1:0. Die Antwort der Ibererinnen ließ aber nur vier Minuten auf sich warten. Athenea del Castillo traf nach perfekter Doppelpass-Fersenvorlage von Alexia Putellas zum Ausgleich. Daraufhin übernahm der Favorit die Spielkontrolle, Großchancen schauten bei viel Ballbesitz bis zur Pause aber keine mehr heraus. Die Italienerinnen waren hingegen bei Kontern etwas gefährlicher, im Abschluss jedoch zu harmlos.

Kurz nach Wiederbeginn gelang Patri Guijarro (49.) mit einem Direktschuss aus rund 18 m das 2:1 für Spanien. Danach drückten die Weltmeisterinnen vehement, aber zunächst erfolglos auf den dritten Treffer. Italien versuchte, mit schnellen Gegenstößen zum Ausgleich zu kommen. Erst in der Nachspielzeit stellte Spanien durch Esther Gonzales doch noch auf 3:1.

Siegestreffer für Belgien in 96. Minute

In Sion brachte Belgiens Rekordtorschützin Tessa Wullaert ihr im Aufstiegskampf bereits chancenloses Team bereits in der dritten Minute in Führung. Portugal präsentierte sich in der ersten Hälfte hingegen wenig durchschlagskräftig, Großchancen waren Mangelware. Das vermeintliche 0:2 der Belgierinnen in der 64. Minute nach mehreren vergebenen Möglichkeiten von Portugal wurde nach VAR-Entscheidung zurückgenommen. Kurz vor Schluss gelang Telma Encarnacao (87.) das 1:1. Das erste Siegestor Belgiens in der Nachspielzeit wurde nach VAR-Check wieder aberkannt, in der 96. Minute gelang Janice Cayman aber doch noch der reguläre Siegtreffer.