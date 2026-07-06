Tradition, Teamgeist und Charity: Sporthilfe bei der Maratona

Von: mk

Hochabtei – Mit rund 30 Fahrerinnen und Fahrern war die Südtiroler Sporthilfe auch heuer wieder Teil der Maratona dles Dolomites und setzte ein starkes Zeichen für Sport, Teamgeist und Nachwuchsförderung.

Bereits seit vielen Jahren ist die Teilnahme mit einem eigenen Sporthilfe-Team und dem charakteristischen Sporthilfe-Dress fester Bestandteil des traditionsreichen Radsportevents „Maratona dles Dolomites“. „Athleten, Freunde, Partner und Sponsoren der Sporthilfe stehen mit viel Freude und Motivation in unserem Team am Start“, freut sich Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini. Die diesjährige Ausgabe der Maratona präsentierte sich einmal mehr von ihrer spektakulärsten Seite. Traumhaftes Panorama, die einzigartige Dolomitenkulisse und ideales Wetter sorgten für perfekte Bedingungen für die über 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlreichen Nationen.

Aktive und ehemalige Champions im Sporthilfe-Team

Teil des Sporthilfe-Teams waren neben Partnern, Freunden und Unterstützern der Sporthilfe, auch Dominik Windisch, Werner Heel, Manfred Mölgg, Eva Lechner, Marie Schwitzer, Philipp Plunger, Thomas Hintner, Gaia Brunello, Max Clara, Silvia Kompatscher und viele weitere sportbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie meisterten die klassische, mittlere oder lange Strecke. Auch sportlich durfte sich das Team über Erfolge freuen: Thomas Hintner belegte in seiner Alterskategorie den hervorragenden zweiten Platz. Das Ergebnis rückte an diesem besonderen Tag in den Hintergrund. Die diesjährige Maratona stand unter dem Motto „Pax“ und setzte damit ein Zeichen für den Frieden – aber auch für die Solidarität. Denn mit der Teilnahme im Sporthilfe-Team wurden auch heuer wieder die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Südtiroler Sporthilfe unterstützt. „Ein herzliches Dankeschön gilt Michil Costa, Claudio Canins und dem gesamten Organisationskomitee der Maratona, die uns auch heuer wieder diese besondere Möglichkeit gegeben haben. Darüber freuen wir uns sehr – und noch mehr unsere Athletinnen und Athleten“, betont Giovanni Podini.

40 Jahre – doppelter Grund zur Freude.

Die Vorfreude richtet sich bereits auf die Ausgabe 2027. Diese wird nicht nur für die Maratona dles Dolomites ein besonderes Jahr sein, wenn das legendäre Radrennen sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Auch die Südtiroler Sporthilfe wurde 1987 gegründet und blickt im kommenden Jahr auf vier Jahrzehnte erfolgreicher Nachwuchsförderung zurück – ein doppelter Grund zur Vorfreude auf die nächste Maratona.