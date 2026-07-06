Aktuelle Seite: Home > Sport > Tradition, Teamgeist und Charity: Sporthilfe bei der Maratona
Eigenes Team am Start

Tradition, Teamgeist und Charity: Sporthilfe bei der Maratona

Montag, 06. Juli 2026 | 17:14 Uhr
Evi Hilpold, Michil Costa, Giovanni Podini und Claudio Canins bei der Pressekonferenz
Südtiroler Sporthilfe
Schriftgröße

Von: mk

Hochabtei – Mit rund 30 Fahrerinnen und Fahrern war die Südtiroler Sporthilfe auch heuer wieder Teil der Maratona dles Dolomites und setzte ein starkes Zeichen für Sport, Teamgeist und Nachwuchsförderung.

Bereits seit vielen Jahren ist die Teilnahme mit einem eigenen Sporthilfe-Team und dem charakteristischen Sporthilfe-Dress fester Bestandteil des traditionsreichen Radsportevents „Maratona dles Dolomites“.  „Athleten, Freunde, Partner und Sponsoren der Sporthilfe stehen mit viel Freude und Motivation in unserem Team am Start“, freut sich Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini. Die diesjährige Ausgabe der Maratona präsentierte sich einmal mehr von ihrer spektakulärsten Seite. Traumhaftes Panorama, die einzigartige Dolomitenkulisse und ideales Wetter sorgten für perfekte Bedingungen für die über 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlreichen Nationen.

Aktive und ehemalige Champions im Sporthilfe-Team

Teil des Sporthilfe-Teams waren neben Partnern, Freunden und Unterstützern der Sporthilfe, auch Dominik Windisch, Werner Heel, Manfred Mölgg, Eva Lechner, Marie Schwitzer, Philipp Plunger, Thomas Hintner, Gaia Brunello, Max Clara, Silvia Kompatscher und viele weitere sportbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie meisterten die klassische, mittlere oder lange Strecke. Auch sportlich durfte sich das Team über Erfolge freuen: Thomas Hintner belegte in seiner Alterskategorie den hervorragenden zweiten Platz. Das Ergebnis rückte an diesem besonderen Tag in den Hintergrund. Die diesjährige Maratona stand unter dem Motto „Pax“ und setzte damit ein Zeichen für den Frieden – aber auch für die Solidarität. Denn mit der Teilnahme im Sporthilfe-Team wurden auch heuer wieder die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Südtiroler Sporthilfe unterstützt. „Ein herzliches Dankeschön gilt Michil Costa, Claudio Canins und dem gesamten Organisationskomitee der Maratona, die uns auch heuer wieder diese besondere Möglichkeit gegeben haben. Darüber freuen wir uns sehr – und noch mehr unsere Athletinnen und Athleten“, betont Giovanni Podini.

40 Jahre – doppelter Grund zur Freude.

Die Vorfreude richtet sich bereits auf die Ausgabe 2027. Diese wird nicht nur für die Maratona dles Dolomites ein besonderes Jahr sein, wenn das legendäre Radrennen sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Auch die Südtiroler Sporthilfe wurde 1987 gegründet und blickt im kommenden Jahr auf vier Jahrzehnte erfolgreicher Nachwuchsförderung zurück – ein doppelter Grund zur Vorfreude auf die nächste Maratona.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Kommentare
70
Marokko zieht ins Viertelfinale ein: Bozen färbt sich rot
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Kommentare
43
Nach wiederholten Rissen: Schadwolf in Enneberg entnommen
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
Kommentare
30
Hitzewelle trifft Kitas besonders hart
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Kommentare
26
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Kommentare
26
Cortina geht gegen rücksichtslose Touristen vor
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 