Vermeulen am Silvestertag Zehnter der Tour de Ski

Top-10-Rang für Vermeulen in Toblach

Von: apa

Mika Vermeulen hat das alte Jahr mit einem zehnten Platz beendet. Der 25-Jährige hatte am Dienstag im 20-km-Skatingbewerb mit Intervallstart in Toblach 59,6 Sek. Rückstand auf den Norweger Harald Östberg Amundsen, der sich vor seinem Landsmann Simen Hegstad Krüger (+21,2) und dem Briten Andrew Musgrave (+28,4) durchsetzte. Johannes Hösflot Kläbo wurde Fünfter und führt in der Gesamtwertung 16 Sek. vor Amundsen. Vermeulen ist Zehnter (+1:32).