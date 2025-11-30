Wölfe feiern Torspektakel gegen die Pioneers

Von: ka

Bruneck – Am „Family Day“ sind die Pioneers Vorarlberg in der Intercable Arena zu Gast. Die Vorarlberger liegen derzeit zwar am Tabellenende, konnten jedoch schon mehreren favorisierten Teams ein Bein stellen, so besiegten sie erst am Mittwoch vor eigenem Anhang den VSV. Bei den Gästen fehlen die Verletzten Nathan Burke, Marlon Tschofen und Julian Metzler, im Tor steht David Madlener. Jason Jaspers hingegen kann auf sein bestes Lineup zurückgreifen, Eddie Pasquale erhält jedoch eine Verschnaufpause und an seiner Stelle steht Jakob Rabanser zwischen den Pfosten.

Im Startdrittel sehen die 3.104 Zuschauer in der ausverkauften Intercable Arena ein Offensivspektakel, der HC Falkensteiner Pustertal zeigt zwar attraktives Angriffseishockey, vernachlässigt dabei jedoch des Öfteren die Defensive. Bereits in der Startphase finden Lobis bei einem 2 gegen 1 Gegenstoß und zwei Mal Purdeller beste Einschussmöglichkeiten vor, Tommy Boy scheitert jedoch einmal an Madlener und hebt den Puck beim zweiten Versuch aus bester Position knapp über die Kreuzecklatte. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben, denn kurz darauf bekommt der Montaler nach einem Schlagschuss von Saracino, den Madlener mit dem Schoner pariert, eine weitere Chance und diesmal schießt er endlich aus spitzem Winkel ins leere Tor zum 1:0 für die Hausherren ein. Die Gäste zeigen sich durch den Führungstreffer jedoch keineswegs geschockt, in der Folge decken sie nämlich einige Male defensive Unkonzentriertheiten der Schwarz-Gelben auf, bei einer Großchance nach Wraparound von Gallant und vor allem gegen den völlig alleine aufkreuzenden Collin Adams reagiert Rabanser jedoch bravourös. In der Schlussminute gelingt den Vorarlbergern bei einer schön vorgetragenen Angriffsaktion über mehrere Stationen aber doch noch der nicht unverdiente Ausgleich, als Oskar Maier nach schöner Vorlage von Louie Röhl gegen den chancenlosen Rabanser zum 1:1 einschießt.

In der Drittelpause scheint Jason Jaspers die richtigen Worte zu finden, denn im zweiten Abschnitt lassen die Schwarz-Gelben in der Defensive nicht mehr viel zu und das Spiel läuft nur mehr in Richtung des Vorarlberger Tores. Und auch die Tore fallen nun wie die reifen Früchte: in der 26. Spielminute verwertet Ierullo nach einem tollen Rückpass von Lipon zum 2:1, in Minute 31 schiebt Ticar im zweiten Versuch mit der Backhand zum 3:1 ein, vier Minuten später hält Purdeller den Schläger in einen abgefälschten Schuss von Di Tomaso und erhöht auf 4:1 und eine gute Minute später steht es nach dem ersten Powerplaytreffer des Abends durch einen Bueliner von Di Tomaso sogar 5:1. Die Pioneers haben nicht mehr viel entgegenzusetzen, die einzige Chance der Gäste vergibt Collin Adams, der im Powerplay aus kurzer Distanz übers Tor zielt.

Im Schlussdrittel haben die Pioneers zunächst bei einem Pfostentreffer von Dornbach Pech, ansonsten hat der HCP jedoch alles unter Kontrolle. In der 45. Minute gelingt Austin Rueschhoff mit einem Kabinettstückchen in Unterzahl der Treffer des Abends: Der „Riese mit den guten Händen“ erobert die Scheibe von einem Verteidiger hinter dem Kasten von Madlener, dreht vor dem Tor noch eine Pirouette und erzielt das 6:1. Nur zwei Minuten später kullert dem bemitleidenswerten Madlener die Scheibe bei einem schnellen Gegenstoß von Bardreau noch durch die Schoner und damit ist das 7:1 und das Endresultat an diesem Abend vor vielen begeisterten Kindern in der Intercable Arena fixiert.

Weiter geht es in er kommenden Woche mit 3 Spielen vor der nächsten Nationalmannschaftspause innerhalb von nur 72 Stunden: Bereits am Mittwoch um 19.45 Uhr trifft der HCP bei der „Ladies Night“ in der Intercable Arena auf den österreichischen Rekordmeister EC KAC, ehe ein schweres Auswärtsdoppel am Freitag und Samstag in Budapest und Linz auf die Wölfe wartet.