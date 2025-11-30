Wolfsburg verpasst Sieg in Frankfurt, VfB verliert beim HSV

Von: apa

Krisenclub Wolfsburg hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis knapp verpasst. Der VfL kam am Sonntag in Frankfurt durch einen Last-Minute-Treffer der Eintracht nur zu einem 1:1, ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer stand dabei in der Gäste-Startelf. Die Wolfsburger haben in den jüngsten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Der HSV gewann unterdessen in Unterzahl daheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:1.

Den Siegtreffer der Hamburger, die in der Schlussphase nach einem Platzverweis nur mehr zu zehnt agierten, bewerkstelligte Fabio Vieira in der Nachspielzeit (94.). Stuttgart verpasste dadurch den Sprung in die Top 4. In Frankfurt hatte Aaron Zehnter Wolfsburg in Führung gebracht (68.), doch Michy Batshuayi gelang per Foulelfmeter in der 96. Minute der Ausgleich für Frankfurt. Der VfL bleibt als 15. mit neun Punkten in der Abstiegsregion.