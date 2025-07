Bolzano Danza 2025 in den Startlöchern

Von: luk

Bozen – Start frei heißt es am Freitag, den 18. Juli, für die 41. Ausgabe von Bolzano Danza: ein buntes Programm aus mehr als 30 Veranstaltungen an elf verschiedenen Orten, das die Stadt zwei Wochen lang mit Aufführungen, Outdoor-Performances, Talks und Präsentationen in Atem halten wird.

Den Auftakt bildet um 19.30 Uhr auf dem Verdiplatz die Open-Air-Performance AeReA (Dauer 35 Minuten) des Duos Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi, einem der Shootingstars des europäischen Tanzes. AeReA ist der ersten Teil eines Diptychons, das am Samstag, den 19. Juli, um 20.30 Uhr im Stadttheater Studio mit dem zweiten Kapitel ARA! ARA! abgeschlossen wird.

Offiziell eröffnet wird das Festival dann um 20.30 Uhr im Großen Saal des Stadttheaters vom französischen Ballet Preljocaj unter Leitung seines Namensgebers und Großmeisters der zeitgenössischen Choreografie Angelin Preljocaj mit der italienischen Erstaufführung des Diptychons HELIKOPTER/LICHT (Dauer 80 Minuten), das eines der ikonischen Werke des Maestros mit seiner neuesten Kreation LICHT vereint: eine Doppel-Vorstellung, die nach ihrer Weltpremiere im April diesen Jahres im Pariser Théâtre de la Ville drei Wochen lang komplett ausverkauft war.

Weiter geht es um 22.00 Uhr mit der Eröffnung von BoDA, dem neuen Festival-Zentrum im Kapuzinergarten: ein Begegnungsort für Jung und Alt, der aus dem Wunsch geboren wurde, dem Park im historischen Stadtzentrum zu neuer Geltung zu verhelfen. Zur Opening-Party von BoDA lädt das Mailänder Kollektiv Cult Of Magic mit seinem Techno Analog Live Set ein, einem komplett live gespielten Techno-Set mit Synthesizern, Drum Machine, elektrischer Gitarre und Moog. Ein Partysound aus hypnotischen Rhythmen und visionären Elektro-Vibes, der das Publikum auf das diesjährige Programm von Bolzano Danza einstimmt.